Chevrolet показали конкурента Tesla Cybertruck: 640 км запаса хода и цена $40 тысяч (видео)

Chevrolet Silverado EV – первый электропикап американской марки. Его предложат в двух вариантах, серьезно отличающихся друг от друга.

В США презентовали новый Chevrolet Silverado EV – первый электрический пикап марки. Его запустят в производство с 2023 года, но заказать можно уже сейчас по цене от 39 990 долларов. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Дизайн Chevrolet Silverado EV

Несмотря на название, электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Chevrolet Silverado. Он построен на платформе Ultium, как и электрический пикап GMC Hummer EV. Главным конкурентом модели называют Tesla Cybertruck.

[ + – ] Базовый Chevrolet Silverado EV WT отличается дизайном передней части Фото: General Motors

Электрокар Chevrolet Silverado EV предложен только в четырехдверном исполнении и доступен в двух версиях. Базовый вариант WT более утилитарный и предназначен для бизнеса. Он узнается по неокрашенному пластику в передней части. Более дорогой вариант RST (он стоит $105 тыс.) отличается диодной вставкой между фарами.

Важно

Sony готовятся выпускать автомобили и показали яркий электрокроссовер (видео)

Салон и комплектация Chevrolet Silverado EV

Пикап Chevrolet Silverado EV 2023 получил виртуальную панель приборов и проекцию на лобовое стекло, а также большой 17-дюймовый сенсорный дисплей. Передние сиденья разделены широким тоннелем, в котором находится 31,8-литровый отсек.

Вариант RST богаче укомплектован: его салон отделан кожей, предусмотрены система полуавтономного вождения, пневпоподвеска и управляемые задние колеса.

[ + – ] Пикап предложат только в четырехдверной версии [ + – ] Показания приборов выведены на дисплей [ + – ] Задние сиденья пикапа складываются [ + – ] Передний багажник Chevrolet Silverado EV [ + – ] Кузов Chevrolet Silverado EV соединяется с салоном

Грузоподъемность пикапа – 590 кг. Стандартно грузовой кузов достигает 1,8 м в длину, но при желании его можно продолжить за счет салона, убрав заднюю стенку пассажирской кабины и сложив задние сиденья.

Характеристики Chevrolet Silverado EV

Обе модификации пикапа – полноприводные и с двумя моторами:

Chevrolet Silverado EV WT – мощность 510 л. с., крутящий момент 834 Н∙м, масса буксируемого прицепа – 3,6 тонны.

Chevrolet Silverado EV RST – мощность 664 л. с., крутящий момент 1063 Н∙м, масса буксируемого прицепа – 4,5 тонны.

Более мощный пикап разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с. Запас хода в обеих версиях одинаковый – свыше 640 км. Батарея поддерживает быструю 350-киловаттную зарядку (как в Tesla Supercharger): в этом случае пополнить заряд на 25% можно за 10 минут. Кроме того, есть возможность подключения различного специального электрооборудования – вроде сварочного инвертора или циркулярной пилы.

Ранее Фокус рассказывал о первом электромобиле Chrysler. Это большой кроссовер.