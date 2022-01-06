Chevrolet показали конкурента Tesla Cybertruck: 640 км запаса хода и цена $40 тысяч (видео)
Chevrolet Silverado EV – первый электропикап американской марки. Его предложат в двух вариантах, серьезно отличающихся друг от друга.
В США презентовали новый Chevrolet Silverado EV – первый электрический пикап марки. Его запустят в производство с 2023 года, но заказать можно уже сейчас по цене от 39 990 долларов. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.
Дизайн Chevrolet Silverado EV
Несмотря на название, электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Chevrolet Silverado. Он построен на платформе Ultium, как и электрический пикап GMC Hummer EV. Главным конкурентом модели называют Tesla Cybertruck.
Электрокар Chevrolet Silverado EV предложен только в четырехдверном исполнении и доступен в двух версиях. Базовый вариант WT более утилитарный и предназначен для бизнеса. Он узнается по неокрашенному пластику в передней части. Более дорогой вариант RST (он стоит $105 тыс.) отличается диодной вставкой между фарами.Важно
Салон и комплектация Chevrolet Silverado EV
Пикап Chevrolet Silverado EV 2023 получил виртуальную панель приборов и проекцию на лобовое стекло, а также большой 17-дюймовый сенсорный дисплей. Передние сиденья разделены широким тоннелем, в котором находится 31,8-литровый отсек.
Вариант RST богаче укомплектован: его салон отделан кожей, предусмотрены система полуавтономного вождения, пневпоподвеска и управляемые задние колеса.
Грузоподъемность пикапа – 590 кг. Стандартно грузовой кузов достигает 1,8 м в длину, но при желании его можно продолжить за счет салона, убрав заднюю стенку пассажирской кабины и сложив задние сиденья.
Характеристики Chevrolet Silverado EV
Обе модификации пикапа – полноприводные и с двумя моторами:
- Chevrolet Silverado EV WT – мощность 510 л. с., крутящий момент 834 Н∙м, масса буксируемого прицепа – 3,6 тонны.
- Chevrolet Silverado EV RST – мощность 664 л. с., крутящий момент 1063 Н∙м, масса буксируемого прицепа – 4,5 тонны.
Более мощный пикап разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с. Запас хода в обеих версиях одинаковый – свыше 640 км. Батарея поддерживает быструю 350-киловаттную зарядку (как в Tesla Supercharger): в этом случае пополнить заряд на 25% можно за 10 минут. Кроме того, есть возможность подключения различного специального электрооборудования – вроде сварочного инвертора или циркулярной пилы.
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