Chrysler перейдет на выпуск электромобилей: первый электрокар марки уже показали
Chrysler Airflow — первенец в электрической линейке марки. Кроссовер получит инновационный автопилот.
На шоу CES-2022 в Лас-Вегасе презентовали новый Chrysler Airflow. Это предсерийная версия первого электрокара американской марки, который запустят в производство с 2025 года. Об этом сообщает сайт концерна Stellantis.
Stellantis планирует дать вторую жизнь марке Chrysler и Airflow станет первенцем в целом новом семействе электрокаров. А в 2028 году Chrysler полностью откажется от моделей с двигателями внутреннего сгорания и будет выпускать только электромобили. Так что Airflow станет знаковым для марки и именно поэтому его назвали в честь переломной модели Chrysler 30-х годов.
Как и знаменитый предок, новый Chrysler Airflow отличается элегантным обтекаемым дизайном. У пятиметрового кроссовера вытянутый силуэт с купеобразной крышей, улучшают аэродинамику и выдвижные дверные ручки. Узкие фары соединены светящейся диодной полосой.Важно
В салоне – царство дисплеев, их здесь сразу пять. Отдельные экраны предусмотрены для переднего и задних пассажиров. В отделке использованы искусственная кожа и пластик, полученные путем вторичной переработки. Пол багажника выдвижной. Оснащение будет включать инновационный автопилот третьего поколения (он позволяет водителю даже не держать руки на руле).
Электромобиль Chrysler Airflow построен на новой электрической платформе STLA от Stellantis. Он полноприводной и оснащен двумя моторами общей мощностью 408 л. с. Разработчики заявляют, что запас хода составит 563-644 км, а батарея поддерживает быструю 800-вольтную зарядку.
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