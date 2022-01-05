UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Chrysler перейдет на выпуск электромобилей: первый электрокар марки уже показали

344
Chrysler Airflow, новый Chrysler Airflow, электромобиль Chrysler Airflow, кроссовер Chrysler Airflow
Фото: Stellantis | Chrysler Airflow - пятиметровый электрокроссовер

Chrysler Airflow — первенец в электрической линейке марки. Кроссовер получит инновационный автопилот.

На шоу CES-2022 в Лас-Вегасе презентовали новый Chrysler Airflow. Это предсерийная версия первого электрокара американской марки, который запустят в производство с 2025 года. Об этом сообщает сайт концерна Stellantis.

Chrysler Airflow, новый Chrysler Airflow, электромобиль Chrysler Airflow, кроссовер Chrysler Airflow
Запас хода электромобиля - до 644 км
Фото: Stellantis

Stellantis планирует дать вторую жизнь марке Chrysler и Airflow станет первенцем в целом новом семействе электрокаров. А в 2028 году Chrysler полностью откажется от моделей с двигателями внутреннего сгорания и будет выпускать только электромобили. Так что Airflow станет знаковым для марки и именно поэтому его назвали в честь переломной модели Chrysler 30-х годов.

Chrysler Airflow, новый Chrysler Airflow, электромобиль Chrysler Airflow, кроссовер Chrysler Airflow
В салоне - сразу пять больших дисплеев
Фото: Stellantis

Как и знаменитый предок, новый Chrysler Airflow отличается элегантным обтекаемым дизайном. У пятиметрового кроссовера вытянутый силуэт с купеобразной крышей, улучшают аэродинамику и выдвижные дверные ручки. Узкие фары соединены светящейся диодной полосой.

Важно
Citroen, Opel и Peugeot начали производство фургонов с очень нестандартным ГБО
Citroen, Opel и Peugeot начали производство фургонов с очень нестандартным ГБО

В салоне – царство дисплеев, их здесь сразу пять. Отдельные экраны предусмотрены для переднего и задних пассажиров. В отделке использованы искусственная кожа и пластик, полученные путем вторичной переработки. Пол багажника выдвижной. Оснащение будет включать инновационный автопилот третьего поколения (он позволяет водителю даже не держать руки на руле).

Chrysler Airflow, новый Chrysler Airflow, электромобиль Chrysler Airflow, кроссовер Chrysler Airflow
Chrysler Airflow получит автопилот третьего уровня
Фото: Stellantis

Электромобиль Chrysler Airflow построен на новой электрической платформе STLA от Stellantis. Он полноприводной и оснащен двумя моторами общей мощностью 408 л. с. Разработчики заявляют, что запас хода составит 563-644 км, а батарея поддерживает быструю 800-вольтную зарядку.

Ранее Фокус сообщал, что на выставке CES представили электрический кроссовер BMW с оригинальной технологией — у него меняется цвет кузова.