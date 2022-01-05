Chrysler перейдет на выпуск электромобилей: первый электрокар марки уже показали

Chrysler Airflow — первенец в электрической линейке марки. Кроссовер получит инновационный автопилот.

На шоу CES-2022 в Лас-Вегасе презентовали новый Chrysler Airflow. Это предсерийная версия первого электрокара американской марки, который запустят в производство с 2025 года. Об этом сообщает сайт концерна Stellantis.

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[ + – ] Запас хода электромобиля - до 644 км Фото: Stellantis

Stellantis планирует дать вторую жизнь марке Chrysler и Airflow станет первенцем в целом новом семействе электрокаров. А в 2028 году Chrysler полностью откажется от моделей с двигателями внутреннего сгорания и будет выпускать только электромобили. Так что Airflow станет знаковым для марки и именно поэтому его назвали в честь переломной модели Chrysler 30-х годов.

[ + – ] В салоне - сразу пять больших дисплеев Фото: Stellantis

Как и знаменитый предок, новый Chrysler Airflow отличается элегантным обтекаемым дизайном. У пятиметрового кроссовера вытянутый силуэт с купеобразной крышей, улучшают аэродинамику и выдвижные дверные ручки. Узкие фары соединены светящейся диодной полосой.

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В салоне – царство дисплеев, их здесь сразу пять. Отдельные экраны предусмотрены для переднего и задних пассажиров. В отделке использованы искусственная кожа и пластик, полученные путем вторичной переработки. Пол багажника выдвижной. Оснащение будет включать инновационный автопилот третьего поколения (он позволяет водителю даже не держать руки на руле).

[ + – ] Chrysler Airflow получит автопилот третьего уровня Фото: Stellantis

Электромобиль Chrysler Airflow построен на новой электрической платформе STLA от Stellantis. Он полноприводной и оснащен двумя моторами общей мощностью 408 л. с. Разработчики заявляют, что запас хода составит 563-644 км, а батарея поддерживает быструю 800-вольтную зарядку.

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