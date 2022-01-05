Chrysler перейде на випуск електромобілів: перший електрокар марки вже показали

Chrysler Airflow — первісток в електричній лінійці марки. Кросовер отримає інноваційний автопілот

На шоу CES-2022 у Лас-Вегасі презентували новий Chrysler Airflow. Це передсерійна версія першого електрокара американської марки, який буде запущений у виробництво з 2025 року. Про це повідомляє сайт концерну Stellantis.

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[ + – ] Запас ходу електромобіля — до 644 км Фото: Stellantis

Stellantis планує дати друге життя марці Chrysler та Airflow стане першим у цілому новому сімействі електрокарів. А в 2028 році Chrysler повністю відмовиться від моделей із двигунами внутрішнього згоряння і випускатиме лише електромобілі. Отже Airflow стане знаковим для марки і саме тому його назвали на честь переломної моделі Chrysler 30-х років.

[ + – ] У салоні — одразу п'ять великих дисплеїв Фото: Stellantis

Як і знаменитий предок, новий Chrysler Airflow відрізняється елегантним обтічним дизайном. У п'ятиметрового кросовера витягнутий силует із купеподібним дахом, покращують аеродинаміку й висувні дверні ручки. Вузькі фари з'єднані діодною смугою, що світиться.

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У салоні — царство дисплеїв, їх тут одразу п'ять. Окремі екрани призначені для переднього та задніх пасажирів. В обробці використані штучна шкіра та пластик, отримані шляхом вторинної переробки. Підлога багажника висувна. Оснащення враховуватиме інноваційний автопілот третього покоління (він дозволяє водієві навіть не тримати руки на кермі).

[ + – ] Chrysler Airflow отримає автопілот третього рівня Фото: Stellantis

Електромобіль Chrysler Airflow збудований на новій електричній платформі STLA від Stellantis. Він повнопривідний та оснащений двома моторами загальною потужністю 408 к. с. Розробники заявляють, що запас ходу становитиме 563-644 км, а батарея підтримує швидку 800-вольтну зарядку.

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