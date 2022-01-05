Chrysler перейде на випуск електромобілів: перший електрокар марки вже показали
Chrysler Airflow — первісток в електричній лінійці марки. Кросовер отримає інноваційний автопілот
На шоу CES-2022 у Лас-Вегасі презентували новий Chrysler Airflow. Це передсерійна версія першого електрокара американської марки, який буде запущений у виробництво з 2025 року. Про це повідомляє сайт концерну Stellantis.
Stellantis планує дати друге життя марці Chrysler та Airflow стане першим у цілому новому сімействі електрокарів. А в 2028 році Chrysler повністю відмовиться від моделей із двигунами внутрішнього згоряння і випускатиме лише електромобілі. Отже Airflow стане знаковим для марки і саме тому його назвали на честь переломної моделі Chrysler 30-х років.
Як і знаменитий предок, новий Chrysler Airflow відрізняється елегантним обтічним дизайном. У п'ятиметрового кросовера витягнутий силует із купеподібним дахом, покращують аеродинаміку й висувні дверні ручки. Вузькі фари з'єднані діодною смугою, що світиться.Важливо
У салоні — царство дисплеїв, їх тут одразу п'ять. Окремі екрани призначені для переднього та задніх пасажирів. В обробці використані штучна шкіра та пластик, отримані шляхом вторинної переробки. Підлога багажника висувна. Оснащення враховуватиме інноваційний автопілот третього покоління (він дозволяє водієві навіть не тримати руки на кермі).
Електромобіль Chrysler Airflow збудований на новій електричній платформі STLA від Stellantis. Він повнопривідний та оснащений двома моторами загальною потужністю 408 к. с. Розробники заявляють, що запас ходу становитиме 563-644 км, а батарея підтримує швидку 800-вольтну зарядку.
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