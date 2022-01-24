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Ford показал экстремального сверхмощного конкурента Гелендвагена (видео)

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Ford Bronco Raptor, новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor 2022, новый Ford Bronco
Фото: Ford | Ford Bronco Raptor узнается по новым бамперам, капоту и решетке радиатора

Ford Bronco Raptor – топовая версия внедорожника. Она получила турбомотор мощностью свыше 400 л. с.

Новый Ford Bronco получил заряженную версию Raptor. Внедорожник не только стал мощнее, но и лучше подготовлен к бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Ford Bronco Raptor 2022 оснастили 3,0-литровым турбированным V6 EcoBoost. Точные его характеристики не раскрываются, но в кроссовере Ford Explorer ST он развивает 405 л. с. и обладает крутящим моментом в 560 Н∙м. А еще установлен выхлоп с регулируемой громкостью.

Внедорожник оснащен 10-ступенчатой автоматической КПП, а его полный привод дополнен понижающей передачей. Предусмотрены новые усиленные мосты и система выбора режимов для разных типов бездорожья.

Ford Bronco Raptor, новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor 2022, новый Ford Bronco
Подвеска внедорожника усилена, а клиренс вырос до 332 мм
Ford Bronco Raptor, новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor 2022, новый Ford Bronco
Стандартными являются 37-дюймовые шины
Ford Bronco Raptor, новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor 2022, новый Ford Bronco
В салоне установлены спортивные сиденья и руль
Ford Bronco Raptor, новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor 2022, новый Ford Bronco
Под капотом - 3,0-литровая турбошестерка
Ford Bronco Raptor, новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor 2022, новый Ford Bronco
Ford Bronco Raptor, новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor 2022, новый Ford Bronco
Ford Bronco Raptor, новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor 2022, новый Ford Bronco
Ford Bronco Raptor, новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor 2022, новый Ford Bronco

Кроме того, автомобиль получил усиленную подвеску от Ford F-150 Raptor с новыми амортизаторами и увеличенным до 340 мм рабочим ходом спереди и до 356 мм – сзади. Клиренс вырос до внушительных 332 мм.

Узнать новый Ford Bronco Raptor можно по особым решетке радиатора, бамперам и капоту. Также у него расширены крылья и установлены 37-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich K02.

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В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а у виртуальной приборки изменена графика. Комплектация Ford Bronco Raptor пополнилась камерами кругового обзора и 12-дюймовым тачскрином.

Ford Bronco Raptor готов к тяжелому бездорожью

Конкурентами модели называют будущий Mercedes-Benz G-Class 4x4², а также заряженные версии Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Впрочем, Ford будет дешевле конкурентов — около 70-75 тыс. долларов.

Ранее Фокус рассказывал о новой заряженной версии Cadillac Escalade. Внедорожник получил 680-сильный V8.