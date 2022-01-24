Ford показал экстремального сверхмощного конкурента Гелендвагена (видео)

Ford Bronco Raptor – топовая версия внедорожника. Она получила турбомотор мощностью свыше 400 л. с.

Новый Ford Bronco получил заряженную версию Raptor. Внедорожник не только стал мощнее, но и лучше подготовлен к бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ford Bronco Raptor 2022 оснастили 3,0-литровым турбированным V6 EcoBoost. Точные его характеристики не раскрываются, но в кроссовере Ford Explorer ST он развивает 405 л. с. и обладает крутящим моментом в 560 Н∙м. А еще установлен выхлоп с регулируемой громкостью.

Внедорожник оснащен 10-ступенчатой автоматической КПП, а его полный привод дополнен понижающей передачей. Предусмотрены новые усиленные мосты и система выбора режимов для разных типов бездорожья.

[ + – ] Подвеска внедорожника усилена, а клиренс вырос до 332 мм [ + – ] Стандартными являются 37-дюймовые шины [ + – ] В салоне установлены спортивные сиденья и руль [ + – ] Под капотом - 3,0-литровая турбошестерка

Кроме того, автомобиль получил усиленную подвеску от Ford F-150 Raptor с новыми амортизаторами и увеличенным до 340 мм рабочим ходом спереди и до 356 мм – сзади. Клиренс вырос до внушительных 332 мм.

Узнать новый Ford Bronco Raptor можно по особым решетке радиатора, бамперам и капоту. Также у него расширены крылья и установлены 37-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich K02.

Важно

Land Rover готовит семейный внедорожник для экстремальных условий: первые изображения

В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а у виртуальной приборки изменена графика. Комплектация Ford Bronco Raptor пополнилась камерами кругового обзора и 12-дюймовым тачскрином.

[ + – ] Ford Bronco Raptor готов к тяжелому бездорожью

Конкурентами модели называют будущий Mercedes-Benz G-Class 4x4², а также заряженные версии Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Впрочем, Ford будет дешевле конкурентов — около 70-75 тыс. долларов.

Ранее Фокус рассказывал о новой заряженной версии Cadillac Escalade. Внедорожник получил 680-сильный V8.