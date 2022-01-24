Ford показал экстремального сверхмощного конкурента Гелендвагена (видео)
Ford Bronco Raptor – топовая версия внедорожника. Она получила турбомотор мощностью свыше 400 л. с.
Новый Ford Bronco получил заряженную версию Raptor. Внедорожник не только стал мощнее, но и лучше подготовлен к бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Ford Bronco Raptor 2022 оснастили 3,0-литровым турбированным V6 EcoBoost. Точные его характеристики не раскрываются, но в кроссовере Ford Explorer ST он развивает 405 л. с. и обладает крутящим моментом в 560 Н∙м. А еще установлен выхлоп с регулируемой громкостью.
Внедорожник оснащен 10-ступенчатой автоматической КПП, а его полный привод дополнен понижающей передачей. Предусмотрены новые усиленные мосты и система выбора режимов для разных типов бездорожья.
Кроме того, автомобиль получил усиленную подвеску от Ford F-150 Raptor с новыми амортизаторами и увеличенным до 340 мм рабочим ходом спереди и до 356 мм – сзади. Клиренс вырос до внушительных 332 мм.
Узнать новый Ford Bronco Raptor можно по особым решетке радиатора, бамперам и капоту. Также у него расширены крылья и установлены 37-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich K02.Важно
В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а у виртуальной приборки изменена графика. Комплектация Ford Bronco Raptor пополнилась камерами кругового обзора и 12-дюймовым тачскрином.
Конкурентами модели называют будущий Mercedes-Benz G-Class 4x4², а также заряженные версии Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Впрочем, Ford будет дешевле конкурентов — около 70-75 тыс. долларов.
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