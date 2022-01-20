В Украине могут появиться дешевые внедорожники Ford Bronco из США
Спрос на новый Ford Bronco бьет рекорды. Тем не менее, автомобили уже доступны на американских аукционах.
Новый Ford Bronco совсем недавно поступил в производство и пока выпущено не очень много этих внедорожников. Тем не менее, некоторые авто уже успели попасть в ДТП и битыми их выставили на аукционы Copart и IAAI. Оттуда автомобили могут попасть в Украину.
В частности, на IAAI сейчас продают два Ford Bronco 2021 из Флориды с минимальными повреждениями. Внедорожник в базовой пятидверной версии с мягкой крышей был ударен сзади и ему требуется только рихтовка или замена двери багажника. Его пробег – 8214 км.Важно
Второй автомобиль очевидно притерли и повреждена водительская дверь. Ремонт Ford Bronco также не будет дорогим. Это более богато оснащенный вариант Big Bend с жесткой съемной крышей. Он успел проехать только 4200 км. Оба авто оснащены 2,3-литровым 300-сильным турбомотором EcoBoost и 10-ступенчатой автоматической КПП.
Напомним, что возрожденный Ford Bronco – экстремальный внедорожник с хорошей проходимостью. Дизайн авто выполнен в духе первых Bronco 60-х. Все версии оснащены полным приводом с понижающей передачей, а также 7 режимами для разных типов бездорожья. Помимо 2,3-литровой четверки, ему также доступен 2,7-литровый турбированный V6 мощностью 330 л. с.
Производство Ford Bronco началось в июне 2021 года и с тех пор за ним огромные очереди. О продажах внедорожника за пределами США речь пока и вовсе не идет. Также недавно Ford Bronco стал одним из авто года в США.
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