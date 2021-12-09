В США на аукцион выставили культовый суперкар Porsche после ДТП: ждем в Украине
Porsche Carrera GT получил незначительные повреждения, поэтому его цена очень привлекательная.
На американский автомобильный аукцион Copart выставили редчайший Porsche Carrera GT 2005 года. Как и большинство лотов там, автомобиль продают после ДТП, причем его цена — очень привлекательная.
На данный момент самая высокая ставка за суперкар Porsche на Copart – 364 тыс. долларов. Для легендарной модели это очень дешево, ведь сейчас цена Porsche Carrera GT уже давно перевалила за миллион долларов.
При этом повреждения у суперкара не слишком серьезные. Он нуждается в замене переднего бампера, также пострадали фара и крыло. На фото салона видно, что сработала пассажирская подушка безопасности.Важно
Ремонт Porsche Carrera GT не будет слишком дешевым, но в данном случае он себя оправдывает и позволяет существенно сэкономить. Заявленный пробег авто – всего 13,5 тыс. км.
Porsche Carrera GT – культовая модель начала XXI века. Всего выпущено только 1270 этих суперкаров. Автомобиль оснащен 5,7-литровым 612-сильным V10, изначально создававшимся для гоночной модели. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.
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