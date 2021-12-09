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В США на аукцион выставили культовый суперкар Porsche после ДТП: ждем в Украине

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Цена Porsche Carrera GT 364 тыс. долларов. Для легендарной модели это очень дешево

Porsche Carrera GT получил незначительные повреждения, поэтому его цена очень привлекательная.

На американский автомобильный аукцион Copart выставили редчайший Porsche Carrera GT 2005 года. Как и большинство лотов там, автомобиль продают после ДТП, причем его цена — очень привлекательная.

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У Porsche повреждена передняя часть

На данный момент самая высокая ставка за суперкар Porsche на Copart – 364 тыс. долларов. Для легендарной модели это очень дешево, ведь сейчас цена Porsche Carrera GT уже давно перевалила за миллион долларов.

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Суперкар способен развить 330 км/ч

При этом повреждения у суперкара не слишком серьезные. Он нуждается в замене переднего бампера, также пострадали фара и крыло. На фото салона видно, что сработала пассажирская подушка безопасности.

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Ремонт Porsche Carrera GT не будет слишком дешевым, но в данном случае он себя оправдывает и позволяет существенно сэкономить. Заявленный пробег авто – всего 13,5 тыс. км.

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В салоне сработала пассажирская подушка безопасности

Porsche Carrera GT – культовая модель начала XXI века. Всего выпущено только 1270 этих суперкаров. Автомобиль оснащен 5,7-литровым 612-сильным V10, изначально создававшимся для гоночной модели. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

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