У США на аукціон виставили культовий суперкар Porsche після ДТП: чекаємо в Україні

Porsche Carrera GT зазнав незначних ушкоджень, тому його ціна дуже приваблива.

На американський автомобільний аукціон Copart виставили рідкісний Porsche Carrera GT 2005 року. Як і більшість лотів там, автомобіль продають після ДТП, причому його ціна дуже приваблива.

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[ + – ] У Porsche пошкоджена передня частина

Зараз найвища ставка за суперкар Porsche на Copart — 364 тис. доларів. Для легендарної моделі це дуже дешево, адже зараз ціна Porsche Carrera GT вже давно перевищила мільйон доларів.

[ + – ] Суперкар здатний розвинути 330 км/год

При цьому пошкодження суперкара не надто серйозні. Він потребує заміни переднього бампера, також постраждали фара та крило. На фото салону видно, що спрацювала пасажирська подушка безпеки.

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Ремонт Porsche Carrera GT не буде надто дешевим, але в цьому випадку він себе виправдовує і дозволяє суттєво заощадити. Заявлений пробіг авто — лише 13,5 тис. км.

[ + – ] У салоні спрацювала пасажирська подушка безпеки

Porsche Carrera GT — культова модель початку XXI ст. Усього випущено лише 1 270 цих суперкарів. Автомобіль оснащений 5,7-літровим 612-сильним V10, що спочатку створювався для гоночної моделі. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Раніше Фокус розповідав про дорогого суперкара Ferrari, евакуйованого в Києві. Авто припаркували у центрі міста з порушеннями.