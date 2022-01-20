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В Україні можуть з'явитися дешеві позашляховики Ford Bronco із США

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Два майже нові Ford Bronco 2021 виявили на аукціоні у Флориді

Попит на новий Ford Bronco встановляє рекорди. Проте автомобілі вже доступні на американських аукціонах.

Новий Ford Bronco зовсім недавно надійшов у виробництво і поки що випущено не дуже багато цих позашляховиків. Тим не менш, деякі авто вже встигли потрапити в ДТП і битими їх виставили на аукціони Copart та IAAI. Звідти автомобілі можуть потрапити до України.

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В одного з авто пошкоджено задню частину

Зокрема, на IAAI наразі продають два Ford Bronco 2021 із Флориди з мінімальними пошкодженнями. Позашляховик у базовій п'ятидверній версії з м'яким дахом був вдарений ззаду і йому потрібне лише рихтування або заміна дверей багажника. Його пробіг — 8214 км.

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Другий автомобіль явно притерли і пошкоджені водійські двері. Ремонт Ford Bronco також не буде дорогим. Це більш багатий варіант Big Bend з жорстким знімним дахом. Він встиг проїхати лише 4200 км. Обидва авто оснащені 2,3-літровим 300-сильним турбомотором EcoBoost та 10-ступеневою автоматичною КПП.

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У другого авто пошкодження помітні на водійських дверях

Нагадаємо, що відроджений Ford Bronco – екстремальний позашляховик з оптимальною прохідністю. Дизайн авто виконаний на кшталт перших Bronco 60-х. Усі версії оснащені повним приводом з понижувальною передачею, а також 7 режимами для різних типів бездоріжжя. Крім 2,3-літрової четвірки, йому також доступний 2,7-літровий турбований V6 потужністю 330 к. с.

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Обидва авто оснащені 300-сильним турбомотором

Виробництво Ford Bronco розпочалося у червні 2021 року і з того часу за ним величезні черги. Про продаж позашляховика за межами США мова поки що зовсім не йде. Також нещодавно Ford Bronco став одним з авто року в США.

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