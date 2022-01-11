Американці визначили найкращі авто року: обійшлося без електромобілів

Журі конкурсу North American Car of the Year виявилося дуже консервативним і віддало перемогу бензиновим моделям.

Оголошено переможців конкурсу North American Car of the Year ("Північноамериканський автомобіль року") за 2022 рік. Їх опублікував офіційний вебсайт премії. Результати виявилися дуже несподіваними.

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Традиційно найкращі авто року в Америці обирали у трьох категоріях. Серед легкових автомобілів переможцем став новий Honda Civic, який випередив Lucid Air і Volkswagen Golf 8.

[ + – ] Серед позашляховиків переміг Ford Bronco

Найкращий кросовер / позашляховик 2021 року — Ford Bronco. У голосуванні він набрав більше балів, ніж Hyundai Ioniq 5 і Genesis GV70.

У сегменті пікапів найкращим визнаний економічний Ford Maverick — він обігнав Rivian R1T та Hyundai Santa Cruz.

[ + – ] Ford Maverick — найкращий пікап року Фото: Ford

У нинішньому році журі North American Car of the Year віддало перевагу більш традиційним бензиновим моделям. Серед переможців — жодного електрокара.

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Премію North American Car of the Year вручають із 1989 року. Найкращі автомобілі року в Північній Америці обирають 60 автожурналістів із США та Канади. Минулого року переможцями стали седан Hyundai Elantra, електрокросовер Ford Mustang Mach-E та пікап Ford F-150.

Нагадаємо, раніше найкращі авто року назвало американське видання Motor Trend і його журналісти обрали інші моделі. Серед них є електромобіль.

Також Фокус повідомляв, що незабаром назвуть автомобіль року в Європі. Фіналістів конкурсу вже оголошено.