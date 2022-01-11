Американці визначили найкращі авто року: обійшлося без електромобілів
Журі конкурсу North American Car of the Year виявилося дуже консервативним і віддало перемогу бензиновим моделям.
Оголошено переможців конкурсу North American Car of the Year ("Північноамериканський автомобіль року") за 2022 рік. Їх опублікував офіційний вебсайт премії. Результати виявилися дуже несподіваними.
Традиційно найкращі авто року в Америці обирали у трьох категоріях. Серед легкових автомобілів переможцем став новий Honda Civic, який випередив Lucid Air і Volkswagen Golf 8.
Найкращий кросовер / позашляховик 2021 року — Ford Bronco. У голосуванні він набрав більше балів, ніж Hyundai Ioniq 5 і Genesis GV70.
У сегменті пікапів найкращим визнаний економічний Ford Maverick — він обігнав Rivian R1T та Hyundai Santa Cruz.
У нинішньому році журі North American Car of the Year віддало перевагу більш традиційним бензиновим моделям. Серед переможців — жодного електрокара.Важливо
Премію North American Car of the Year вручають із 1989 року. Найкращі автомобілі року в Північній Америці обирають 60 автожурналістів із США та Канади. Минулого року переможцями стали седан Hyundai Elantra, електрокросовер Ford Mustang Mach-E та пікап Ford F-150.
Нагадаємо, раніше найкращі авто року назвало американське видання Motor Trend і його журналісти обрали інші моделі. Серед них є електромобіль.
Також Фокус повідомляв, що незабаром назвуть автомобіль року в Європі. Фіналістів конкурсу вже оголошено.