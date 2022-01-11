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Американцы определили лучшие авто года: обошлось без электромобилей

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Honda Civic, Ford Bronco, Ford Maverick, авто года, авто года в США, лучшие авто года
Фото: Honda | Honda Civic - лучший легковой авто года в Северной Америке

Жюри конкурса North American Car of the Year оказалось весьма консервативным и отдало победу бензиновым моделям.

Оглашены победители конкурса North American Car of the Year ("Североамериканский автомобиль года") за 2022 год. Их опубликовал официальный сайт премии. Результаты оказались весьма неожиданными.

Традиционно лучшие авто года в Америке выбирали в трех категориях. Среди легковых автомобилей победителем стал новый Honda Civic, опередивший Lucid Air и Volkswagen Golf 8.

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Среди внедорожников победил Ford Bronco

Лучший кроссовер/внедорожник 2021 года – Ford Bronco. В голосовании он набрал больше баллов, чем Hyundai Ioniq 5 и Genesis GV70.

В сегменте пикапов лучшим признан экономичный Ford Maverick – он обогнал Rivian R1T и Hyundai Santa Cruz.

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Ford Maverick - лучший пикап года
Фото: Ford

В нынешнем году жюри North American Car of the Year отдало предпочтение более традиционным бензиновым моделям. Среди победителей – ни одного электрокара.

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Премию North American Car of the Year вручают с 1989 года. Лучшие автомобили года в Северной Америке выбирают 60 автожурналистов из США и Канады. В прошлом году победителями стали седан Hyundai Elantra, электрокроссовер Ford Mustang Mach-E и пикап Ford F-150.

Напомним, ранее лучшие авто года назвало американское издание Motor Trend и его журналисты выбрали другие модели. Среди них есть и электромобиль.

Также Фокус сообщал, что вскоре назовут автомобиль года в Европе. Финалисты конкурса уже объявлены.