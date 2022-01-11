Американцы определили лучшие авто года: обошлось без электромобилей

Жюри конкурса North American Car of the Year оказалось весьма консервативным и отдало победу бензиновым моделям.

Оглашены победители конкурса North American Car of the Year ("Североамериканский автомобиль года") за 2022 год. Их опубликовал официальный сайт премии. Результаты оказались весьма неожиданными.

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Традиционно лучшие авто года в Америке выбирали в трех категориях. Среди легковых автомобилей победителем стал новый Honda Civic, опередивший Lucid Air и Volkswagen Golf 8.

[ + – ] Среди внедорожников победил Ford Bronco

Лучший кроссовер/внедорожник 2021 года – Ford Bronco. В голосовании он набрал больше баллов, чем Hyundai Ioniq 5 и Genesis GV70.

В сегменте пикапов лучшим признан экономичный Ford Maverick – он обогнал Rivian R1T и Hyundai Santa Cruz.

[ + – ] Ford Maverick - лучший пикап года Фото: Ford

В нынешнем году жюри North American Car of the Year отдало предпочтение более традиционным бензиновым моделям. Среди победителей – ни одного электрокара.

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ТОП-15 самых лучших новых авто 2021 года

Премию North American Car of the Year вручают с 1989 года. Лучшие автомобили года в Северной Америке выбирают 60 автожурналистов из США и Канады. В прошлом году победителями стали седан Hyundai Elantra, электрокроссовер Ford Mustang Mach-E и пикап Ford F-150.

Напомним, ранее лучшие авто года назвало американское издание Motor Trend и его журналисты выбрали другие модели. Среди них есть и электромобиль.

Также Фокус сообщал, что вскоре назовут автомобиль года в Европе. Финалисты конкурса уже объявлены.