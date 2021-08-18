Ford представил внедорожник Bronco без дверей

Ford продемонстрировал концептуальный внедорожник Bronco Riptide.

Ford Bronco Riptide, по заверениям представителей американского автопроизводителя, создан для спонтанных приключений на природе. В основе концепт-кара лежит четырехдверный Ford Bronco с пакетом Sasquatch Package. На машине отсутствует крыша, также были сняты обычные двери и заменены трубчатыми "калитками". Ford также установил стойку для досок для серфинга в задней части автомобиля.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Многие детали, используемые в Bronco Riptide 2021 года, доступны в качестве аксессуаров через дилерские центры Ford. К ним относятся верх Bestop с сеткой Bimini, стойка для велосипедов Yakima, а также светодиодная "люстра" и встроенная в зеркало заднего вида фара-искатель. Концепт также отличается уникальным силовым стальным передним бампером.

Салон Bronco Riptide отделан материалами Black Onyx и Dark Space Grey, а сиденья с виниловой отделкой и прорезиненные коврики должны легко мыться. Машина обута в 35-дюймовые шины для бездорожья и 17-дюймовые диски с бэдлоками линейки Ford Performance. На внедорожнике также установлены передний и задний мосты Dana с электронными блокировками, а также регулируемые по высоте и жесткости амортизаторы Bilstein.

Главной целью создания этого концепта является демонстрация возможностей программы персонализации для покупателей Bronco. Получается, едва ли не все элементы этого концепт-кара можно установить на свою серийную машину, предварительно купив их у американских дилеров компании.

Ранее Фокус сообщал, что Ford намерен забрать у Nissan имя суперкара. Товарный знак Skyline интересен Ford точно не просто так. Ранее американский автопроизводитель никогда не использовал это имя для наименования своих моделей.

Также мы ранее писали, что Ford привлек двух роботов для испытания новых электромобилей. Новые "сотрудники" компании будут помогать испытывать электромобили марки в особой камере, которая позволяет имитировать самые разнообразные климатические условия.