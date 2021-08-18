Ford представив позашляховик Bronco без дверей

Ford продемонстрував концептуальний позашляховик Bronco Riptide.

Ford Bronco Riptide, згідно зі словами представників американського автовиробника, створений для спонтанних пригод на природі. В основі концепт-кара лежить чотиридверний Ford Bronco з пакетом Sasquatch Package. На машині відсутній дах, також були зняті звичайні двері і замінені трубчастими "хвіртками". Ford також встановив стійку для дощок для серфінгу в задній частині автомобіля.

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Багато деталей, які використовуються в Bronco Riptide 2021 року, доступні в ролі аксесуарів через дилерські центри Ford. До них відносяться верх Bestop з сіткою Bimini, стійка для велосипедів Yakima, а також світлодіодна "люстра" і вбудована в дзеркало заднього виду фара-шукач. Концепт також відрізняється унікальним силовим сталевим переднім бампером.

Салон Bronco Riptide оброблений матеріалами Black Onyx і Dark Space Grey, а сидіння з вініловою обробкою і прогумовані килимки повинні легко митися. Машина взута в 35-дюймові шини для бездоріжжя і 17-дюймові диски з бедлоками лінійки Ford Performance. На позашляховику також встановлені передній і задній мости Dana з електронними блокуваннями, а також регульовані по висоті і жорсткості амортизатори Bilstein.

Головною метою створення цього концепту є демонстрація можливостей програми персоналізації для покупців Bronco. Виходить, чи не всі елементи цього концепт-кара можна встановити на свою серійну машину, попередньо купивши їх в американських дилерів компанії.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford має намір забрати у Nissan ім'я суперкара. Товарний знак Skyline цікавий Ford точно не просто так. Раніше американський автовиробник ніколи не використовував це ім'я для найменування своїх моделей.

Також ми раніше писали, що Ford привернув двох роботів для випробування нових електромобілів. Нові "співробітники" компанії допомагатимуть випробовувати електромобілі марки в особливій камері, яка дозволяє імітувати найрізноманітніші кліматичні умови.