"Вколюють" роботи: Ford більше не використовуватиме людей у ролі тест-пілотів

Поки на експеримент щодо відмови від людей у ролі випробувачів нових машин зачіпає тільки спеціальну камеру з екстремальними температурами.

Два роботи-пілоти отримали навіть власні імена — Шелбі та Майлз на честь відомих гонщиків Керролла Шелбі та Кена Майлза. Нові "співробітники" компанії допомагатимуть випробовувати електромобілі марки в особливій камері, яка дозволяє імітувати найрізноманітніші кліматичні умови — 50-градусний мороз, ураганний вітер, тропічну вологість тощо.

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На відміну від людей, роботи здатні працювати без втоми багато годин поспіль, їм не потрібен час на обідню перерву. До того ж, більше немає необхідності піддавати ризику здоров'я тест-пілотів при роботі в камері з екстремально високими температурами. Пара роботів може виконувати свої функціональні обов'язки при температурі від -40 до +80 градусів, також їх навчили імітувати різні стилі водіння. Як і належить, керують роботами оператори дистанційно.

Для "Форда" ця парочка роботів — не перші "електронні" співробітники. Раніше американський автовиробник використовував андроїдів розробки фірми Agility Robotics на своїх складах. Невеликі самостійні "електроніки" могли вибирати оптимальні маршрути, шукати необхідні деталі та легко переносили вантажі до 18 кілограм.

Раніше Фокус писав, що Ford скорочує персонал через перехід на випуск електромобілів. Американський концерн оголосив, що буде змушений вже в 2021 році скоротити як мінімум 1000 співробітників.