Ford і Honda скорочують співробітників через збільшення випуску електромобілів

Світові автовиробники скорочують і достроково відправляють на пенсію своїх працівників.

Багато автовиробників уже не перший рік говорять, що електромобілі зажадають менше людей для виробництва, ніж машини з ДВС. Це найбільше вплине на постачальників комплектуючих, а складальні підприємства також змушені будуть скорочувати свій штат.

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Першими ластівками стали Ford і Honda. Американський концерн оголосив, що буде змушений вже в 2021 році скоротити як мінімум 1000 співробітників тільки в США. Honda проводить оптимізацію за рахунок дострокової відправки робітників на пенсію — вже понад 2000 осіб у Японії погодилися на запропоновані умови.

Але профспілки не дозволять просто так скоротити робітників. Так, Ford буде платити зарплату скороченим співробітникам ще півроку, стільки ж часу компанія буде забезпечувати медичне страхування скороченому персоналу. В Японії правила ще суворіші. 2000 робітників заводів Honda віком від 55 до 63 років, крім пенсійного забезпечення, також будуть отримувати заробітну плату протягом трьох років

За даними Nikkei Asia, вперше за десять років Honda пропонує достроковий вихід на пенсію своїм робітникам у Японії. Мета полягає в тому, щоб реструктурувати персонал для виробництва більшої кількості електромобілів.

Той факт, що обидві історії стали надбанням громадськості, показує, що зрушення в області електромобілів посилюватиметься. Незабаром їхній приклад повинні наслідувати й інші автовиробники. Крім скорочення штату, компанії також можуть переводити робітників на інші виробничі ділянки.

Більшість автовиробників вкладають кошти в найм IT-фахівців. Вони хочуть перетворитися з автомобільних компаній, що працюють із технологіями, на технологічні компанії, що виробляють автомобілі.

Раніше ми писали, що Honda підготувала лінійку аксесуарів для собаківників. У новій колекції фірмових аксесуарів присутні як корисні функціональні предмети, так і чисто декоративні "штучки".

Також Фокус повідомляв, що в США одномоментно розбили близько 450 нових пікапів Ford F-150 і фургонів Transit. Усі нові автомобілі призначалися для дилерів східних штатів Америки.