Заготовлюй "битки" оптом: у США розбили 450 нових автомобілів Ford

У результаті аварії потягу близько 450 нових пікапів Ford F-150 і фургонів Transit були серйозно пошкоджені. Чи потраплять машини на страхові аукціони — точно невідомо.

Сходження з рейок товарного потягу на північному сході штату Міссурі в США одномоментно знищив майже півтисячі новеньких автомобілів Ford. Понад півтора десятка двоярусних критих вагонів розвернуло поперек колій, на розчищення місця аварії в аварійних служб піде близько двох тижнів.

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Усі нові автомобілі призначалися для дилерів східних штатів Америки. Також повідомляється, що більшість Фордів вже були передплачені. Тому страховим компаніям доведеться нелегко виплатити компенсації збитку.

Що ж чекає пошкоджені автомобілі? Найімовірніше, їх відправлять назад на завод компанії в місті Клейкомо, штат Міссурі. Робочі знімуть дефіцитні напівпровідники та вцілівші деталі, щоб використовувати їх при виробництві нових автомобілів. Американський автовиробник, як і вся індустрія, відчуває гостру кризу з нестачі напівпровідників, а тут ще й така масштабна катастрофа за участю 450 автомобілів.

Раніше ми писали, що Ford має намір застовпити за собою ім'я Skyline, раніше американський автовиробник ніколи не використовував це ім'я для найменування своїх моделей. Найбільш близька назва, яку раніше використовувала компанія, — це Skyliner.

Також Фокус повідомляв, що Ford нагородив гібрид електричного самоката та лавки. Автовиробник нагородив цей винахід призом у конкурсі Ford Fund Smart Mobility Challenge.