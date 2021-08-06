Заготавливай "битки" оптом: в США разбили 450 новых автомобилей Ford

В результате крушения поезда около 450 новых пикапов Ford F-150 и фургонов Transit были серьезно повреждены. Попадут ли машины на страховые аукционы — точно неизвестно.

Сход с рельс товарного поезда на северо-востоке штата Миссури в США одномоментно уничтожил почти полтысячи новеньких автомобилей Ford. Более полутора десятков двухъярусных крытых вагонов развернуло поперек путей, на расчистку места аварии у аварийных служб уйдет около двух недель.

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Все новые автомобили предназначались для дилеров восточных штатов Америки. Также сообщается, что большинство Фордов уже были предоплачены. Потому, страховым компаниям придется нелегко выплатить компенсации ущерба.

Что же ждет поврежденные автомобили? Вероятнее всего, их отправят обратно на завод компании в городе Клейкомо, штат Миссури. Рабочие снимут дефицитные полупроводники и целые детали, чтобы использовать их при производстве новых автомобилей. Американский автопроизводитель, как и вся индустрия, испытывает острый кризис по нехватке полупроводников, а тут еще и такая масштабная катастрофа с участие 450 автомобилей.

Ранее мы писали, что Ford намерен застолбить за собой имя Skyline, Ранее американский автопроизводитель никогда не использовал это имя для наименования своих моделей. Наиболее близкое название, которое ранее использовала компания — это Skyliner.

Также Фокус сообщал, что Ford наградил гибрид электрического самоката и скамейки. Автопроизводитель наградил это изобретение призом в конкурсе Ford Fund Smart Mobility Challenge.