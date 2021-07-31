Верхом на скамейке: Ford скрестил электросамокат с лавочкой

Ford по достоинству оценил скамейку с электроприводом и наградил это изобретение призом в конкурсе Ford Fund Smart Mobility Challenge.

Молодые дизайнеры Корентин Жанель и Гийом Инноченти представили передвижную электрическую скамейку, получившую название TOD (Talk or Drive). Эта самоходная скамейка победила в конкурсе Ford Fund Smart Mobility Challenge.

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"Скамейка, на которой можно ездить, — отличный пример того, как дизайн может помочь сформировать структуру городов", — сказал Амко Леенартс, директор по дизайну Ford Europe. — Это умный способ сделать мобильность частью города, побудить людей к взаимодействию и дать им возможность по-новому взглянуть на город".

В конструкции TOD предусмотрено два режима: статический и мобильный. В статическом режиме девайс служит скамейкой, которую можно не только разложить для трех человек, но и объединить с другими TOD, чтобы сформировать стол для пикника. В мобильном режиме он превращается в самокат, на котором могут разместиться один или два человека. Трансформер может развивать скорость до 20 км/ч. Анонсировано, что владельцы TOD смогут "шерить" свои электросамокаты через специальное приложение.

Команда конструкторов получила главный приз в размере 14 600 евро за воплощение своей концепции в жизнь. Ford Fund также выделил еще 71 780 евро различным командам из Германии, Испании и Великобритании. А всего призовой фонд конкурса с 2018 года составил 199 тысяч евро.

Ранее мы писали, что Ford хочет застолбить за собой имя Skyline. Наиболее близкое название, которое ранее использовала компания — это Skyliner. Такую приставку получали купе-кабриолеты в середине и конце 50-х годов прошлого века.

Также Фокус сообщал, что Ford представил лимитированную серию духов Mach-Eau с автомобильным ароматом. Для автолюбителей он популярнее запаха вина и сыра и сравним с запахом новых книг.