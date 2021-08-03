Для затятих собаківників: Honda представила лінійку спеціальних аксесуарів

У новій колекції фірмових аксесуарів присутні як корисні функціональні предмети, так і суто декоративні "штучки"

Автовиробник представив спеціальний набір аксесуарів, який доступний виключно на внутрішньому японському ринку. Як і будь-який тюнінг, "набір собаківника" починається з екстер'єру.

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Власники чотирилапих можуть прикрасити свої машини наклейками у вигляді лап на багажник, капот і двері, а також декорувати легкосплавні колісні диски особливими тематичними ковпачками, які прикривають маточину.

Інтер'єр також можна освіжити завдяки силіконовим наклейкам у формі лап. Якщо цього здається мало, можна навіть замовити ручку важеля КПП у вигляді собачої лапи! Також для запропоновані захисні килимки, водонепроникні накидки на сидіння та дверні карти, ремені безпеки й навіть спеціальні переноски, які фіксуються ременями безпеки методом, схожим із кріпленням дитячих крісел.

Спеціальні переноски для перевезення собак мають кілька розмірів, відрізняючись габаритами та вантажопідйомністю. Все залежить від віку та породи собаки. Ціни на аксесуари варіюються від 1000 грн в еквіваленті за набір наклейок і до 6000-6500 грн за переноску та фірмові крісла з фіксаторами.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda повідомила, з яким мотором кросовер HR-V приїде в Україну. Точні дати появи новинки в Україні ми повідомимо додатково.

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