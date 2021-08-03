Для заядлых собаководов: Honda представила линейку специальных аксессуаров

В новой коллекции фирменных аксессуаров присутствуют как полезные функциональные предметы, так и чисто декоративные "штучки"

Автопроизводитель представил специальный набор аксессуаров, который доступен исключительно а внутреннем японском рынке. Как и любой тюнинг, "набор собаковода" начинается с экстерьера.

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Владельцы четырехлапых могут украсить свои машины наклейками в виде лап на багажник, капот и двери, а также декорировать легкосплавные колесные диски особыми тематическими колпачками, которые прикрывают ступицу.

Интерьер также можно освежить благодаря силиконовым наклейкам в форме лап. Если этого кажется мало, можно даже заказать ручку рычага КПП виде собачьей лапы! Также для предложены защитные коврики, водонепроницаемые накидки на сиденья и дверные карты, ремни безопасности и даже специальные переноски, которые фиксируются ремнями безопасности методом, схожим с креплением детских кресел.

Специальные переноски для перевозки собак имеют несколько размеров, отличаясь габаритами и грузоподъемностью. Все зависит от возраста и породы собаки. Цены на аксессуары варьируются от 1000 грн в эквиваленте за набор наклеек и до 6000-6500 грн за переноски и фирменные кресла фиксаторами.

Ранее Фокус сообщал, что Honda сообщила, с каким мотором кроссовер HR-V приедет в Украину. Точные даты появления новинки в Украине мы сообщим дополнительно.

Также мы писали, что Honda представила седан Civic 11-й генерации. Автомобиль построен на той же платформе, что и предшественник, однако жесткость кузова на кручение выросла на 8%.