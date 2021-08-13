Ford и Honda сокращают сотрудников из-за увеличения выпуска электромобилей

Мировые автопроизводители сокращают и досрочно отправляют на пенсию своих работников.

Многие автопроизводители уже не первый год говорят, что электромобили потребуют меньше людей для производства, чем машины с ДВС. Это больше всего повлияет на поставщиков комплектующих, но и сборочные предприятия также вынуждены будут сокращать свой штат.

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Первыми ласточками стали Ford и Honda. Так, американский концерн объявил, что будет вынужден уже в 2021 году сократить как минимум 1000 сотрудников только в США. Honda проводит оптимизацию за счет досрочной отправки рабочих на пенсию — уже более 2000 рабочих в Японии согласились на предложенные условия.

Но профсоюзы не позволят просто так сократить рабочих. Так, Ford будет платить зарплату сокращенным сотрудникам еще полгода, столько же времени компания будет обеспечивать медицинское страхование сокращенному персоналу. В Японии правила еще строже. 2000 рабочих заводов Honda в возрасте от 55 до 63 лет помимо пенсионного обеспечения также будут получать заработную плату на протяжение трех лет

По данным Nikkei Asia, впервые за десять лет Honda предлагает досрочный выход на пенсию своим рабочим в Японии. Цель состоит в том, чтобы реструктурировать персонал для производства большего количества электромобилей.

Тот факт, что обе истории стали достоянием общественности, показывает, что сдвиг в области электромобилей будет усиливаться. Вскоре их примеру должны последовать и другие автопроизводители. Помимо сокращения штата, компании также могут переводить рабочих на другие производственные участки.

Большинство автопроизводителей вкладывают средства в найм IT-специалистов. Они хотят превратиться из автомобильных компаний, работающих с технологиями, в технологические компании, производящие автомобили.

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