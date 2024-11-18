Сучасна класика: у Києві засвітився унікальний суперкар Ford (фото)

Суперкар Ford GT витриманий у стилістиці знаменитої моделі GT40 60-х років. Купе з 550-сильним V8 здатен розвинути 330 км/год.

У Києві на сервісній станції сфотографували суперкар Ford GT. Це купе є надзвичайно рідкісною моделлю — в Україні зареєстровано лише два таких автомобілі. Його світлини опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

Усього з 2004 по 2006 рік виготовили лише 4038 купе Ford GT. Це був перший серійний суперкар американського бренду.

550-сильне авто здатне розвинути 330 км/год Фото: supercars_ua

Автомобіль є сучасною версією знаменитого Ford GT40, який у 60-х роках чотири рази вигравав престижні 24-годинні перегони в Ле-Мані. Саме про цей спорткар зняли фільм "Аутсайдери" із Крістіаном Бейлом та Меттом Деймоном у головних ролях.

Суперкар Ford GT зовні є майже копією знаменитого предка. Низьке купе вирізняється клиноподібним силуетом. У ретростилі витриманий і салон автомобіля.

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Середньомоторне купе Ford GT оснащене 5,4-літровим компресорним V8 потужністю 550 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

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