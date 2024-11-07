У Києві на стоянці засвітилися ексклюзивні Ferrari та Lamborghini (фото)

У центрі Києва помітили дорогі елітні автомобілі. На одній стоянці зібралися Ferrari 488GTB, Lamborghini Huracan та Urus.

У Києві на стоянці одного з житлових комплесів помітили дорогі ексклюзивні Ferrari та Lamborghini. Загальна вартість авто перевищує 750 000 доларів. Їх світлини з’явилися на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.

Загальна вартість машин перевищує $750 000 Фото: luxurycars.ukraine

На парковці зібралися два суперкари та спортивний кросовер. Усі три автомобілі є рідкістю на українських дорогах.

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Найпотужніше авто в трійці – купе Ferrari 488 GTB. Суперкар оснащений 3,9-літровим 670-сильним V8 твін-турбо і здатен розігнатися до 100 км/год сотні за 3 с і розвинути 330 км/год. Модель випускали з 2015 по 2019 рік.

Ferrari 488GTB та Lamborghini Huracan Фото: luxurycars.ukraine

Суперкар Lamborghini Huracan Evo менш потужний – його 5,2-літровий атмосферний V10 розвиває 640 к. с. Утім, динаміка у нього дещо краща – 2,9 с до сотні. Максимальна швидкість становить 325 км/год. Виробництво Lamborghini Huracan припинили торік і на зміну йому прийшов гібрид Temerario.

Третє авто – спортивний кросовер Lamborghini Urus. Під його капотом встановлено 4,0-літровий 650-сильний V8 з двома турбінами. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год.

До речі, нещодавно в Києві серед старих гаражів виявили Lamborghini Urus із яскравим тюнінгом.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли культовий суперкар Ferrari 80-х років.