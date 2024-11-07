В Киеве на стоянке засветились эксклюзивные Ferrari и Lamborghini (фото)

В центре Киева заметили дорогие элитные автомобили. На одной стоянке собрались Ferrari 488GTB, Lamborghini Huracan и Urus.

В Киеве на стоянке одного из жилых комплесов заметили дорогие эксклюзивные Ferrari и Lamborghini. Общая стоимость авто превышает 750 000 долларов. Их фотографии появились на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

Общая стоимость машин превышает $750 000 Фото: luxurycars.ukraine

На парковке собрались два суперкара и спортивный кроссовер. Все три автомобиля являются редкостью на украинских дорогах.

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Самое мощное авто в тройке — купе Ferrari 488 GTB. Суперкар оснащен 3,9-литровым 670-сильным V8 твин-турбо и способен разогнаться до 100 км/ч сотни за 3 с и развить 330 км/ч. Модель выпускалась с 2015 по 2019 год.

Ferrari 488GTB и Lamborghini Huracan Фото: luxurycars.ukraine

Суперкар Lamborghini Huracan Evo менее мощный — его 5,2-литровый атмосферный V10 развивает 640 л. с. Впрочем, динамика у него несколько лучше — 2,9 с до сотни. Максимальная скорость составляет 325 км/ч. Производство Lamborghini Huracan прекратили в прошлом году и на смену ему пришел гибрид Temerario.

Третье авто — спортивный кроссовер Lamborghini Urus. Под его капотом установлен 4,0-литровый 650-сильный V8 с двумя турбинами. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве среди старых гаражей обнаружили Lamborghini Urus с ярким тюнингом.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли культовый суперкар Ferrari 80-х годов.