Rolls-Royce, Ferrari и Corvette: какие яркие ретро-авто можно увидеть в Украине (фото)

В украинских музеях и автоколлекциях можно увидеть настоящие сокровища. Не все знают, что в нашей стране есть спортивные Ferrari Dino и Chevrolet Corvette C2, роскошные Rolls-Royce Phantom II и Bentley S2.

Related video

В Украине есть немало редких и впечатляющих старинных автомобилей разных эпох. Они хранятся в музеях и частных коллекциях, время от времени их можно увидеть на автофестивалях или пробегах винтажных машин. Среди них — скоростные спорткары и роскошные представительские модели. Фокус выбрал самые яркие ретро-авто в Украине.

Packard Single Eight

Packard Single Eight 1924 года Фото: Тарас Брязгунов

Раритетный лимузин Packard Single Eight 1924 года с заказным кузовом отреставрировали запорожские мастера. Премиальный автомобиль конкурировал с Cadillac и Lincoln. Его 5,9-литровая 105-сильная восьмерка позволяет развивать 128 км/ч.

Rolls-Royce Phantom II

Rolls-Royce Phantom II 1929 года Фото: Тарас Брязгунов

Изготовлено всего 1681 Rolls-Royce Phantom II 1929 года и это было одно из самых роскошных авто своего времени. Среди их владельцев были королди и звезды Голливуда. Седан оснащен большой 7,7-литровой шестеркой на 120 л. с., которая отличается очень тихой и плавной работой.

Важно

В Украине появился культовый Ford Mustang Eleanor из фильма "Угнать за 60 секунд" (фото)

Horch 951

Horch 951 1937 года Фото: Тарас Брязгунов

В Каменце-Подольском хранится чрезвычайно редкий лимузин Horch 951 1937 года. Всего изготовлено примерно 300 этих авто. Конкретно этот Horch является трофейным и принадлежал одному из немецких генералов времен Второй мировой. Авто оснащалось 5,0-литровой 120-сильной восьмеркой, однако оригинальный двигатель не сохранился.

Mercedes-Benz 770K

Mercedes-Benz 770K Фото: Тарас Брязгунов

Mercedes 770K или Grosser Mercedes ("Большой Мерседес") был флагманом в линейке марки в 30-х годах. Выпустили всего 205 таких авто. Кабриолет Mercedes 770K обнаружили заброшенным на Волыни. Как и Horch 951, он мог принадлежать генералу Вермахта. И так же он не сохранил оригинальный двигатель — 7,7-литровую компрессорную восьмерку на 230 сил.

Ford Thunderbird

Ford Thunderbird 1955 года Фото: Topcars UA Ford Thunderbird 1959 года Фото: Тарас Брязгунов

В Украине есть сразу два классических Ford Thunderbird. Кабриолет первого поколения выпущен в 1955 году и оснащен 195-сильным V8 и съемной жесткой крышей. Купе второй генерации (1959 год) имеет более мощный 300-сильный двигатель. Кстати, именно Ford Thunderbird был любимым авто Мэрилин Монро.

Bentley S2

Bentley S2 1959 года Фото: Тарас Брязгунов

Владелец этого Bentley S2 1959 года был в команде президента США Джона Кеннеди. Представительский седан имеет роскошный кожаный салон, а еще оснащен кондиционером и электростеклоподъемниками. К тому же, S2 — первый Bentley с V8: его 200-сильный мотор работает в паре с 4-ступенчатым автоматом и позволяет развивать 185 км/ч.

Cadillac 1959 года

Cadillac Fleetwood 1959 года Фото: Тарас Брязгунов Cadillac Deville 1959 года Фото: Тарас Брязгунов

В украинских коллекциях хранится несколько разных моделей Cadillac 1959 года. Все они отличаются огромными (высотой более метра) "килями" на задних крыльях, а их комплектация включает кондиционер, усилитель руля и автоматическую КПП. Под капотом — 6,4-литровый 325-сильный V8.

Citroen DS

Citroen DS21 Фото: Тарас Брязгунов Citroen DS23 Фото: Тарас Брязгунов

Citroen DS — самая знаменитая модель французской марки. На момент дебюта в 1955 году модель была очень инновационной, ведь имела гидропневматическую подвеску, адаптивные поворотные фары и полуавтоматическую КПП. Элегантный дизайн разработал скульптор Фламинио Бертони. В Украине есть два Citroen DS разных годов выпуска.

Chevrolet Corvette Stingray

Chevrolet Corvette 1966 года Chevrolet Corvette оснащен 7,0-литровым V8

Chevrolet Corvette второго поколения — одна из самых культовых американских моделей. Авто отличается оригинальным обтекаемым дизайном и мощными двигателями. В Украину привезли два Chevrolet Corvette Stingray: оба они 1966 года и оснащены 7,0-литровыми V8. Этот двигатель развивает 390-425 л. с. и более мощная его версия позволяет стартовать до сотни за 5,4 с и развивать 245 км/ч.

Mercedes-Benz SL W113

Mercedes-Benz SL W113 Фото: Тарас Брязгунов Автомобиль получил прозвище Pagoda Фото: Тарас Брязгунов

Mercedes SL W113 (1964-1971 гг.), также известный, как Pagoda — одна из самых элегантных моделей немецкой марки. Кабриолет со съемной металлической крышей комплектовался бензиновыми шестерками мощностью 150-170 л. с. Для своего времени он был достаточно современным — получил кондиционер, автоматическую КПП и энергопоглощающий каркас. Также авто известно своей ролью в культовом фильме "Достучаться до небес". В Украине есть несколько таких кабриолетов.

Важно

Роскошь из 70-х: в Киеве засветилось знаменитое американское авто (фото)

Ferrari Dino 246 GTS

Ferrari Dino 246 GTS

Dino 246 — первая массовая среднемоторная модель Ferrari. Спорткар назвали в честь сына Энцо Феррари Альфреддино, который умер в молодом возрасте. Он отличается изящным обтекаемым дизайном и весит всего 1280 кг. 195-сильного V6 достаточно, чтобы разгоняться до сотни за 7,1 с и развивать 235 км/ч.

ЗИЛ-115

ЗИЛ-115 Владимира Щербицкого Фото: Тарас Брязгунов

В киевском музее "Колеса истории" хранится ЗИЛ-115, которым пользовался руководитель УССР Владимир Щербицкий. Это очень редкая представительская модель, ведь с 1978 по 1985 год изготовили всего 106 таких лимузинов. Кузов авто покрыт 10 слоями краски, а в отделке салона использована карельская береза. 7,7-литровый V8 на 315 л. с. работает в паре с 3-ступенчатым автоматом.

Ранее Фокус рассказывал о заброшенной коллекции винтажных автомобилей в Украине.

Также мы писали об очень редком спортивном BMW 90-х в Киеве.