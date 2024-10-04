Роскошь из 70-х: в Киеве засветилось знаменитое американское авто (фото)

Buick Riviera — роскошное американское купе длиной почти 5,5 м. Модель 1970 года оснащена большим 7,5-литровым V8 на 370 сил и 3-ступенчатой автоматической КПП.

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Экспозицию киевского музея "Колеса истории" пополнило купе Buick Riviera 1970 года. Роскошное авто является настоящим раритетом в Украине. О нем рассказали на странице музея в Facebook.

Роскошное купе достигает почти 5,5 м в длину

Buick Riviera был флагманской имиджевой моделью американской марки. Его выпускали с 1963 по 1999 год и всего создали восемь поколений купе.

Конкретно это авто относится ко второй генерации (1966-1970 гг.) — всего выпустили 227 669 таких авто. Полноразмерное купе Buick Riviera достигает почти 5,5 м в длину и весит почти 2 тонны.

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Примечательно, что салон Buick Riviera 1970 года рассчитан на шесть человек, ведь спереди и сзади установлены трехместные диваны. Премиальная модель была довольно богато укомплектована для своего времени — для нее предлагался кондиционер, круиз-контроль, усилитель руля, электроприводы стеклоподъемников и сидений.

Buick Riviera оснащен 7,5-литровым 370-сильным V8

Под капотом Buick Riviera 1970 года установлен огромный 7,5-литровый V8 на 370 л. с. С 3-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Кстати, именно в музее "Колеса истории" прошел юбилейный фестиваль Old Car Land.

Также Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили заброшенную коллекцию ретроавто.