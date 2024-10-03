В Украине появился культовый Ford Mustang Eleanor из фильма "Угнать за 60 секунд" (фото)
Shelby Eleanor — Ford Mustang 1967 года, доработанный специально для фильма "Угнать за 60 секунд". Автомобиль стал культовым и очень ценится коллекционерами.
В Украину привезли знаменитый Shelby Eleanor. Этот доработанный Ford Mustang 1967 года прославился благодаря фильму "Угнать за 60 секунд" с Николасом Кейджем в главной роли. Об этом сообщает сайт ТопЖир.
В основе оригинального Eleanor лежит Ford Mustang Shelby GT500 1967 года с 7,0-литровым 355-сильным V8. Его доработал известный дизайнер Чип Фуз: он изменил переднюю часть, увеличил задний спойлер, добавил обвес и выпуклый капот.
Для съемок фильма "Угнать за 60 секунд" выпустили 11 Ford Mustang Eleanor. Сейчас эти автомобили продают за миллионы долларов.Важно
Впрочем, Shelby и ряд других компаний выпускают более дешевые копии Ford Mustang Eleanor. Нередко их не отличишь от оригинального авто. Под капот спорткаров устанавливают двигатели V8, мощность которых часто превышает 500 сил.
Скорее всего, одну из таких реплик и привезли в Украину. Кстати, это не первое подобное авто в нашей стране — ранее видели минимум два разных Shelby Eleanor.
Кстати, недавно в Монако видели замаскированный спорткар Porsche 911 GT3 из Украины.
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