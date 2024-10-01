В Киеве засветился знаменитый британский спорткар с двигателем Toyota (фото)

Lotus Elise Sport 220 — компактный 3,8-метровый спорткар массой всего 860 кг. 220-сильная компрессорная четверка Toyota разгоняет авто до 100 км/ч за 4,6 с.

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Lotus Elise — важная для британского бренда модель, ведь в 90-х она фактически спасла компанию от исчезновения. Ее презентовали в 1996 году и назвали в честь Элизы Артиоли — внучки тогдашнего владельца Lotus Романо Артиоли.

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Конкретно этот Lotus Elise 2015 года относится к финальной серии модели. В таком виде авто выпускалось до 2022 года.

Elise создавали в соответствии с лозунгом основателя Lotus Колина Чепмена "скорость благодаря малой массе". Компактное двухместное купе-тарга (авто со съемной жесткой крышей) достигает всего 3,8 м в длину и весит всего 860 кг.

Не все знают, что Lotus Elise оснащен двигателем Toyota. Эту 1,8-литровую четверку можно встретить на Toyota Corolla и Auris.

Впрочем, конкретно в этом Lotus Elise Sport 220 двигатель дополнили механическим компрессором, что увеличило его отдачу до 220 л. с. и 250 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 4,6 с, а максимальная скорость составляет 233 км/ч.

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