У Києві засвітився знаменитий британський спорткар із двигуном Toyota (фото)

Lotus Elise Sport 220 — компактний 3,8-метровий спорткар масою всього 860 кг. 220-сильна компресорна четвірка Toyota розганяє авто до 100 км/год за 4,6 с.

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У Києві помітили компактний спорткар Lotus Elise другого покоління. Авто є великою рідкістю в Україні, адже не продавалося в нас офіційно. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lotus Elise – важлива для британського бренду модель, адже у 90-х вона фактично врятувала компанію від зникнення. Її презентували в 1996 році та назвали на честь Елізи Артіолі – онуки тодішнього власника Lotus Романо Артіолі.

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Конкретно цей Lotus Elise 2015 року належить до фінальної серії моделі. У такому вигляді авто випускали до 2022 року.

Elise створювали у відповідності з гаслом засновника Lotus Коліна Чепмена "швидкість завдяки малій масі". Компактне двомісне купе-тарга (авто зі знімним жорстким дахом) сягає всього 3,8 м у довжину та важить лише 860 кг.

Не всі знають, що Lotus Elise оснащений двигуном Toyota. Цю 1,8-літрову четвірку можна зустріти на Toyota Corolla та Auris.

Утім, конкретно в цьому Lotus Elise Sport 220 двигун доповнили механічним компресором, що збільшило його віддачу до 220 к. с. та 250 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 233 км/год.

До речі, нещодавно в Україні помітили новий спорткар Lotus Emira.

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