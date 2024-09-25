Паркінг із суперкарами: у Києві на стоянці супермаркету помітили ексклюзивні авто (фото)

У центрі Києва засвітилися раритетні спорткари. На паркінгу помітили екстремальний Porsche 911 GT3 в тюнінгу від TechArt та знаменитий Mercedes SLS AMG.

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На стоянці одного з київських супермаркетів сфотографували дорогі спортивні авто. Загальна їх вартість перевищує 350 000 доларів. Їх світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Перше авто – новий Porsche 911 GT3, ціна якого перевищує 240 000 доларів або 10 мільйонів гривень. Екстремальний трековий спорткар пізнається за обвісом та великим антикрилом.

Загальна вартість авто перевищує 350 000 доларів Фото: Topcars UA

Спорткар Porsche 911 GT3 – єдина версія моделі з атмосферним двигуном. Високооборотна 4,0-літрова шістка розвиває 510 к. с. і 470 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 318 км/год.

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Покупцям пропонують 6-ступінчасту механічну КПП або робот PDK. Автомобілю доопрацювали ходову, встановили керовані задні колеса та карбоново-керамічні гальма. До того ж, він отримав карбонові аксесуари від TechArt.

Porsche 911 GT3 отримав тюнінг від TechArt Фото: Topcars UA

Друге авто – купе Mercedes SLS AMG, яке уже стало сучасною класикою. Модель позиціонували, як наступника легендарного Mercedes 300 SL Gullwing, тому воно отримало двері типу "крило чайки", які піднімаються догори.

Під довгим капотом Mercedes SLS AMG встановлено 6,2-літровий 571-сильний V8, який працює в парі з 7-ступінчастим роботом. Він дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,8 с та розвивати 317 км/год.

До речі, недавно в Києві бачили дуже рідкісний спорткар Porsche 911 90-х років.

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