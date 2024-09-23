Гість із 90-х: у Києві засвітився раритетний спорткар Porsche (фото)

Виготовлено усього 5336 Porsche 911 Turbo другого покоління. Спорткар пропонували із турбошістками потужністю від 320 до 385 сил.

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У Києві помітили рідкісний Porsche 911 Turbo 90-х років. В Україні таких автомобілів — одиниці. Світлини спорткара опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

Спорткар вирізняється антикрилом та розширеними задніми крилами Фото: supercars_ua

Таке купе Porsche 911 Turbo другого покоління (в 964 кузові) виготовляли відносно недовго – з 1990 по 1993 роки. У ті часи версія Turbo не була масовою: всього зібрали лише 5336 авто, тому це раритет не лише в Україні. У наш час середня ціна Porsche 911 Turbo 964 становить 220 000 євро.

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Від стандартного Porsche 911 модифікація Turbo відрізняється розширеними задніми крилами, великим антикрилом та 17-дюймовими дисками.

Спорткар Porsche 911 Turbo 964 пропонували із опозитними турбошістками об’ємом 3,3 л (320 і 381 к. с.) та 3,6 л (360 і 385 к. с.). Усі купе отримали 5-ступінчасту механічну КПП та були задньопривідними. До того ж, це перший Turbo з ABS.

Авто оснащене 320-сильним турбомотором Фото: supercars_ua

Конкретно цей Porsche 911 Turbo є 320-сильним. Таких авто випустили 3660. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 270 км/год.

До речі, нещодавно в Україну приїхав найшвидший універсал у світі, здатний розвинути 305 км/год.

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