Гость из 90-х: в Киеве засветился раритетный спорткар Porsche (фото)

Изготовлено всего 5336 Porsche 911 Turbo второго поколения. Спорткар предлагался с турбошестернями мощностью от 320 до 385 сил.

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В Киеве заметили редкий Porsche 911 Turbo 90-х годов. В Украине таких автомобилей — единицы. Фотографии спорткара опубликовали на странице supercars_ua в Instagram.

Спорткар отличается антикрылом и расширенными задними крыльями Фото: supercars_ua

Такое купе Porsche 911 Turbo второго поколения (в 964 кузове) производилось относительно недолго — с 1990 по 1993 годы. В те времена версия Turbo не была массовой: всего собрали всего 5336 авто, поэтому это раритет не только в Украине. В наше время средняя цена Porsche 911 Turbo 964 составляет 220 000 евро.

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От стандартного Porsche 911 модификация Turbo отличается расширенными задними крыльями, большим антикрылом и 17-дюймовыми дисками.

Спорткар Porsche 911 Turbo 964 предлагался с оппозитными турбошестернями объемом 3,3 л (320 и 381 л. с.) и 3,6 л (360 и 385 л. с.). Все купе получили 5-ступенчатую механическую КПП и были заднеприводными. К тому же, это первый Turbo с ABS.

Авто оснащено 320-сильным турбомотором Фото: supercars_ua

Конкретно этот Porsche 911 Turbo является 320-сильным. Таких авто выпустили 3660. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 270 км/ч.

Кстати, недавно в Украину приехал самый быстрый универсал в мире, способный развить 305 км/ч.

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