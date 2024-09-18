В Украине презентовали новые Porsche Macan и 911: подробности и цены (фото)

Новый Porsche Macan второго поколения стал электромобилем, а спорткар 911 недавно прошел обновление. Обе модели теперь представлены в Украине.

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На украинский рынок выходят два новых Porsche — электрический Macan и обновленный 911. Автомобили официально презентовали в нашей стране и их подробности уже появились на официальном сайте Porsche в Украине.

Электромобиль Porsche Macan

Новый Porsche Macan второго поколения стал электромобилем. Его украинский дебют состоялся в один день с общеевропейским. Примечательно, что до конца 2026 года параллельно с электрокаром будет продаваться бензиновая модель первой генерации.

Posche Macan стал электрокаром Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Porsche Macan сохраняет знакомый дизайн, однако несколько подрос в размерах и стал более стремительным и обтекаемым. Коэффициент аэродинамики снизили до 0,25.

Салон Porsche Macan 2024 значительно современнее. На передней панели теперь может быть установлено три дисплея, один из которых — предназначен для пассажира. К тому же, появились сенсорные переключатели. Новая мультимедийная система разработана на базе Android.

Porsche Macan предлагают в версиях мощностью до 639 сил Фото: Тарас Брязгунов

Объем багажника Porsche Macan вырос до 540-1348 л. К тому же, появился 84-литровый передний отсек.

Электромобиль Porsche Macan построен на современной платформе РРЕ с 800-вольтовой архитектурой и батареей емкостью 100 кВт∙ч. Авто поддерживает зарядку переменным током мощностью 11 кВт и постоянным током до 270 кВт. В последнем случае зарядить электрокар на 80% можно всего за 21 минуту.

В салоне Posche Macan установили три дисплея Фото: Тарас Брязгунов

Новый Porsche Macan в Украине предложат в четырех модификациях:

Macan , от 3 437 900 гривен — один мотор, 360 л.с. и 563 Н∙м, задний привод, 5,7 с до 100 км/ч, максимальная скорость 220 км/ч, запас хода 641 км;

, от 3 437 900 гривен — один мотор, 360 л.с. и 563 Н∙м, задний привод, 5,7 с до 100 км/ч, максимальная скорость 220 км/ч, запас хода 641 км; Macan 4 , от 3 584 790 гривен — два мотора, 408 л.с. и 650 Н∙м, полный привод, 5,2 с до 100 км/ч, максимальная скорость 220 км/ч, запас хода 612 км;

, от 3 584 790 гривен — два мотора, 408 л.с. и 650 Н∙м, полный привод, 5,2 с до 100 км/ч, максимальная скорость 220 км/ч, запас хода 612 км; Macan 4S , от 3 873 960 гривен — два мотора, 516 л.с. и 820 Н∙м, полный привод, 4,1 с до 100 км/ч, максимальная скорость 240 км/ч, запас хода 601 км;

, от 3 873 960 гривен — два мотора, 516 л.с. и 820 Н∙м, полный привод, 4,1 с до 100 км/ч, максимальная скорость 240 км/ч, запас хода 601 км; Macan Turbo, от 4 906 710 гривен — два мотора, 639 л. с. и 1130 Н∙м, полный привод, 3,3 с до 100 км/ч, максимальная скорость 260 км/ч, запас хода 590 км.

В арсенале Porsche Macan адаптивные амортизаторы, управляемые задние колеса и пневмоподвеска с изменяемым (155-225 мм) клиренсом. Можно выбрать и внедорожный пакет.

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Новый Porsche 911

Знаменитый спорткар Porsche 911 прошел обновление. Отличить свежую модель можно по измененным бамперам и крышке капота двигателя. К тому же, матричные фары стали стандартными для всех 911.

Porsche 911 прошел обновление Фото: Тарас Брязгунов

В салоне Porsche 911 установили новую виртуальную панель приборов и увеличенный 10,9-дюймовый дисплей мультимедиа.

В Украине дебютировало купе Porsche 911 Carrera стоимостью от 6 586 650 гривен. Его 3,0-литровая турбошестерня стала мощнее — развивает 394 л.с. Разгон до сотни занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 294 км/ч.

В линейке Porsche 911 впервые появился гибрид Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, впервые в истории появился гибрид Porsche 911 — вариант GTS с 541-сильной установкой. Он способен стартовать до 100 км/ч за 3 с и развивать 312 км/ч, а средний расход топлива снизился до 10,5 л на 100 км.

Кстати, спорткар Porsche 911 Turbo в этом году отмечает свой 50-летний юбилей.

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