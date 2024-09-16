Настоящий эксклюзив: в Украине появился первый электрокар Maybach за 7,5 миллиона (фото)

Роскошный электромобиль Mercedes-Maybach EQS680 SUV способен разогнаться до сотни за 4,4 с и проехать до 600 км без подзарядки. Его салон отделан дорогой кожей и деревом.

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В Украину привезли новый Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Первый серийный электромобиль Maybach заметили в Мукачево. Его фотографии опубликовали на странице mukachevo.carspotting в Instagram.

Электрокроссовер является роскошной модификацией Mercedes EQS SUV. Цена Maybach составляет примерно 7,5 миллиона гривен.

Дизайн передней части имитирует радиаторную решетку Maybach Фото: mukachevo.carspotting

Роскошная версия отличается от стандартного электрокроссовера Mercedes EQS SUV дизайном передней части, который имитирует решетку радиатора Maybach. Кроме того, электрокар получил 22-дюймовые диски, а в отделке стало больше хрома.

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Салон Mercedes-Maybach EQS680 SUV отделан дорогой кожей Nappa и деревом. На передней панели установлены три дисплея. Сзади же можно установить отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Кроме того, предусмотрены четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев и отдельные мониторы для задних пассажиров.

Сзади в Maybach установили отдельные сиденья с электроприводом и вентиляцией Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащен 668-сильной установкой и батареей на 107,8 кВт∙ч. Он способен разогнаться до сотни за 4,4 с, а запас хода составляет 600 км. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Кстати, недавно в Украину привезли экстремальный лимитированный суперкар Mercedes. Таких авто изготовили всего 750.

Также Фокус рассказывал, что в нашей стране появился американский электровнедорожник с запасом хода 640 км.