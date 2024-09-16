Настоящий эксклюзив: в Украине появился первый электрокар Maybach за 7,5 миллиона (фото)
Роскошный электромобиль Mercedes-Maybach EQS680 SUV способен разогнаться до сотни за 4,4 с и проехать до 600 км без подзарядки. Его салон отделан дорогой кожей и деревом.
В Украину привезли новый Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Первый серийный электромобиль Maybach заметили в Мукачево. Его фотографии опубликовали на странице mukachevo.carspotting в Instagram.
Электрокроссовер является роскошной модификацией Mercedes EQS SUV. Цена Maybach составляет примерно 7,5 миллиона гривен.
Роскошная версия отличается от стандартного электрокроссовера Mercedes EQS SUV дизайном передней части, который имитирует решетку радиатора Maybach. Кроме того, электрокар получил 22-дюймовые диски, а в отделке стало больше хрома.Важно
Салон Mercedes-Maybach EQS680 SUV отделан дорогой кожей Nappa и деревом. На передней панели установлены три дисплея. Сзади же можно установить отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Кроме того, предусмотрены четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев и отдельные мониторы для задних пассажиров.
Новый Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащен 668-сильной установкой и батареей на 107,8 кВт∙ч. Он способен разогнаться до сотни за 4,4 с, а запас хода составляет 600 км. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.
Кстати, недавно в Украину привезли экстремальный лимитированный суперкар Mercedes. Таких авто изготовили всего 750.
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