В Украине появился один из первых в мире Rolls-Royce Cullinan 2024 (фото)
Кроссовер Rolls-Royce Cullinan изменился снаружи и внутри. Роскошный кроссовер предлагается с 6,75-литровыми V12 мощностью 571 и 600 сил.
На украинском рынке стартовали продажи обновленного Rolls-Royce Cullinan. Один из первых кроссоверов уже привезли в нашу страну и его фото опубликовали на странице supercars_ua в Instagram.
Сообщается, что это один из первых клиентских Rolls-Royce Cullinan 2024 в мире, ведь модель презентовали только в мае и даже в Евросоюзе обновленных кроссоверов еще нет.
Новый Rolls-Royce Cullinan сразу узнается по измененной передней части. Кроссоверу заменили фары и бампер, добавили Г-образные ходовые огни и подсветку решетки радиатора. 23-дюймовые колеса теперь стандартные, а еще появились новые цвета — такие, как этот Emperador Truffle.
В салоне изменений меньше. В частности, установили улучшенные дисплеи на передней панели. Кроме того, расширена палитра вариантов внутренней отделки. Теперь можно выбрать больше ярких цветов.
Как и прежде, кроссовер Rolls-Royce оснащен 6,75-литровым V12 твин-турбо и 8-ступенчатой автоматической КПП. Мощность не изменилась: она составляет 571 л.с. в стандартной версии и 600 л.с. — в спортивной модификации Black Badge.
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