В Україні з'явився один із перших у світі Rolls-Royce Cullinan 2024 (фото)

Кросовер Rolls-Royce Cullinan змінився зовні та всередині. Розкішний кросовер пропонують із 6,75-літровими V12 потужністю 571 та 600 сил.

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На українському ринку стартували продажі оновленого Rolls-Royce Cullinan. Один із перших кросоверів уже привезли до нашої країни і його фото опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

Повідомляється, що це один із перших клієнтських Rolls-Royce Cullinan 2024 у світі, адже модель презентували лише в травні і навіть в Євросоюзі оновлених кросоверів ще немає.

Кросоверу змінили передню частину Фото: supercars_ua

Новий Rolls-Royce Cullinan одразу пізнається за зміненою передньою частиною. Кросоверу замінили фари й бампер, додали Г-подібні ходові вогні та підсвічування решітки радіатора. 23-дюймові колеса тепер стандартні, а ще з’явилися нові кольори – такі, як цей Emperador Truffle.

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У салоні змін менше. Зокрема, встановили покращені дисплеї на передній панелі. Крім того, розширена палітра варіантів внутрішнього оздоблення. Тепер можна обрати більше яскравих кольорів.

В Україну приїхав один із перших серійних Rolls-Royce Cullinan Фото: supercars_ua Фото: supercars_ua

Як і раніше, кросовер Rolls-Royce оснащений 6,75-літровим V12 твін-турбо та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Потужність не змінилася: вона становить 571 к. с. у стандартній версії та 600 к. с. – у спортивній модифікації Black Badge.

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