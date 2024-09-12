В Украину приехал мощный американский электровнедорожник с запасом хода 640 км (фото)
Новый Rivian R1S в версии Performance Max Pack оснащен большой батареей емкостью 180 кВт∙ч. 675-сильная установка позволяет разгоняться до сотни за 3,6 с.
В Украину привезли первый электромобиль Rivian R1S в "дальнобойной" версии Performance Max Pack. Внедорожник способен преодолеть 643 км без подзарядки. Об этом сообщается на сайте Nextcar.
Новый Rivian R1S Performance Max Pack получил большую аккумуляторную батарею емкостью 180 кВт∙ч. Запас хода электрокара — один из лучших показателей в классе.
К тому же, такой электромобиль Rivian R1S довольно мощный. Его двухмоторная силовая установка развивает 675 л.с. и 1124 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч.Важно
Как известно, в линейке Rivian R1S есть четырехмоторная 835-сильная модификация, однако она предлагается только с меньшей батареей на 149 кВт∙ч.
Напомним, что внедорожник Rivian R1S — полноразмерная 5,1-метровая модель с тремя рядами кресел. У него просторный салон с двумя дисплеями на передней панели и два багажника. Электромобиль оснащен полным приводом и пневмоподвеской, которая позволяет увеличить клиренс с 200 до 370 мм.
Кстати, на украинский рынок выходит недорогой электромобиль Citroen за 347 тыс. гривен.
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