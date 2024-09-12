В Украину приехал мощный американский электровнедорожник с запасом хода 640 км (фото)

Новый Rivian R1S в версии Performance Max Pack оснащен большой батареей емкостью 180 кВт∙ч. 675-сильная установка позволяет разгоняться до сотни за 3,6 с.

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В Украину привезли первый электромобиль Rivian R1S в "дальнобойной" версии Performance Max Pack. Внедорожник способен преодолеть 643 км без подзарядки. Об этом сообщается на сайте Nextcar.

Запас хода внедорожника составляет 643 км

Новый Rivian R1S Performance Max Pack получил большую аккумуляторную батарею емкостью 180 кВт∙ч. Запас хода электрокара — один из лучших показателей в классе.

На передней панели установлено два дисплея

К тому же, такой электромобиль Rivian R1S довольно мощный. Его двухмоторная силовая установка развивает 675 л.с. и 1124 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч.

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Как известно, в линейке Rivian R1S есть четырехмоторная 835-сильная модификация, однако она предлагается только с меньшей батареей на 149 кВт∙ч.

Внутри установлено три ряда сидений

Напомним, что внедорожник Rivian R1S — полноразмерная 5,1-метровая модель с тремя рядами кресел. У него просторный салон с двумя дисплеями на передней панели и два багажника. Электромобиль оснащен полным приводом и пневмоподвеской, которая позволяет увеличить клиренс с 200 до 370 мм.

Кстати, на украинский рынок выходит недорогой электромобиль Citroen за 347 тыс. гривен.

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