Альтернатива кроссоверу: в Киеве заметили очень нестандартный внедорожный Subaru (фото)
Универсал Subaru Outback Wilderness отличается пластиковым обвесом, внедорожными шинами и увеличенным клиренсом. Авто оснащено 264-сильным турбомотором.
В Киеве появился Subaru Outback 2022 года в внедорожной версии Wilderness. Универсал повышенной проходимости подготовили для серьезного бездорожья. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.
Wilderness — новая внедорожная линейка японского бренда, подобные версии также есть у моделей Forester и Crosstrek. Универсал Subaru Outback получил массивный пластиковый обвес, расширители арок и 17-дюймовые шины для бездорожья Yokohama Geolandar, а его клиренс вырос до 233 мм. На крыше установили усиленные рейлинги для багажника.Важно
Салон Subaru Outback Wilderness отделан водостойкими материалами. Мультимедийная система дополнена новыми функциями вроде указателя крена кузова.
Внедорожный универсал Subaru Outback Wilderness оснащен 2,4-литровым оппозитным турбомотором на 264 л. с. и 376 Н∙м и бесступенчатым вариатором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с и развить 188 км/ч. Система полного привода автомобиля перенастроена для бездорожья.
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