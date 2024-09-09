Альтернатива кроссоверу: в Киеве заметили очень нестандартный внедорожный Subaru (фото)

Универсал Subaru Outback Wilderness отличается пластиковым обвесом, внедорожными шинами и увеличенным клиренсом. Авто оснащено 264-сильным турбомотором.

Related video

В Киеве появился Subaru Outback 2022 года в внедорожной версии Wilderness. Универсал повышенной проходимости подготовили для серьезного бездорожья. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Автомобиль получил пластиковый обвес и внедорожные шины Фото: Topcars UA

Wilderness — новая внедорожная линейка японского бренда, подобные версии также есть у моделей Forester и Crosstrek. Универсал Subaru Outback получил массивный пластиковый обвес, расширители арок и 17-дюймовые шины для бездорожья Yokohama Geolandar, а его клиренс вырос до 233 мм. На крыше установили усиленные рейлинги для багажника.

Важно

В Украине появился стильный британский спорткар с мотором от Toyota Camry (фото)

Салон Subaru Outback Wilderness отделан водостойкими материалами. Мультимедийная система дополнена новыми функциями вроде указателя крена кузова.

Внедорожный универсал Subaru Outback Wilderness оснащен 2,4-литровым оппозитным турбомотором на 264 л. с. и 376 Н∙м и бесступенчатым вариатором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с и развить 188 км/ч. Система полного привода автомобиля перенастроена для бездорожья.

Кстати, недавно в Киеве появился новейший 830-сильный суперкар Ferrari с гибридной установкой.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли редкий лимитированный Mercedes.