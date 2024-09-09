Альтернатива кросоверу: в Києві помітили дуже нестандартний позашляховий Subaru (фото)

Універсал Subaru Outback Wilderness вирізняється пластиковим обвісом, позашляховими шинами та збільшеним кліренсом. Авто оснащене 264-сильним турбомотором.

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У Києві з’явився Subaru Outback 2022 року в позашляховій версії Wilderness. Універсал підвищеної прохідності підготували для серйозного бездоріжжя. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Автомобіль отримав пластиковий обвіс та позашляхові шини Фото: Topcars UA

Wilderness – нова позашляхова лінійка японського бренду, подібні версії також є в моделей Forester і Crosstrek. Універсал Subaru Outback отримав масивний пластиковий обвіс, розширювачі арок та 17-дюймові шини для бездоріжжя Yokohama Geolandar, а його кліренс зріс до 233 мм. На даху встановили посилені рейлінги для багажника.

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Салон Subaru Outback Wilderness оздоблено водостійкими матеріалами. Мультимедійна система доповнена новими функціями на кшталт вказівника крену кузова.

Позашляховий універсал Subaru Outback Wilderness оснащений 2,4-літровим опозитним турбомотором на 264 к. с. і 376 Н∙м та безступінчастим варіатором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,1 с та розвинути 188 км/год. Система повного приводу автомобіля переналаштована для бездоріжжя.

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