У Києві з'явився новий 830-сильний суперкар Ferrari за $340 000 (фото)

Суперкар Ferrari 296 GTB оснащений 830-сильною гібридною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с та розвинути 330 км/год, а також може проїхати 25 км на електротязі.

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Середньомоторне купе Ferrari 296 GTB випускають із 2021 року. Суперкар коштує від 342 000 доларів, тобто займає нішу між дешевшими Ferrari Roma і F8 Tributo та дорожчими 12Cilindri і SF90 XX.

Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 2,9 с Фото: supercars_ua

Зовні суперкар Ferrari 296 GTB дещо нагадує модель SF90. У нього витягнутий силует із вираженим "носом" та загостреною задньою частиною. У авто рідкісний бежевий колір Avorio.

Примітно, що наразі це єдиний суперкар Ferrari з V6 та перша шестициліндрова модель марки з часів знаменитого Dino 246 GT. Утім, 3,0-літрова турбошістка доповнена електромотором.

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Сумарна віддача гібридної установки становить 830 к. с. і 740 Нм. Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Разом із тим, гібрид Ferrari 296 GTB здатен проїхати 25 км в електричному режимі. Цікаво, що задньої передачі в авто нема – її функцію виконує електромотор у режимі реверсу. Суперкар отримав електронний диференціал, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

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