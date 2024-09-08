В Киеве появился новый 830-сильный суперкар Ferrari за $340 000 (фото)

Суперкар Ferrari 296 GTB оснащен 830-сильной гибридной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 330 км/ч, а также может проехать 25 км на электротяге.

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Среднемоторное купе Ferrari 296 GTB выпускается с 2021 года. Суперкар стоит от 342 000 долларов, то есть занимает нишу между более дешевыми Ferrari Roma и F8 Tributo и более дорогими 12Cilindri и SF90 XX.

Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с Фото: supercars_ua

Внешне суперкар Ferrari 296 GTB несколько напоминает модель SF90. У него вытянутый силуэт с выраженным "носом" и заостренной задней частью. У авто редкий бежевый цвет Avorio.

Примечательно, что на данный момент это единственный суперкар Ferrari с V6 и первая шестицилиндровая модель марки со времен знаменитого Dino 246 GT. Впрочем, 3,0-литровая турбошестерня дополнена электромотором.

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Суммарная отдача гибридной установки составляет 830 л. с. и 740 Нм. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Вместе с тем, гибрид Ferrari 296 GTB способен проехать 25 км в электрическом режиме. Интересно, что задней передачи в авто нет — ее функцию выполняет электромотор в режиме реверса. Суперкар получил электронный дифференциал, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

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