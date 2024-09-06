В Украине появился стильный британский спорткар с мотором от Toyota Camry (фото)

Спорткар Lotus Emira заменил модели Elise, Exige и Evora. Модель предлагается с 2,0-литровой 360-сильной турбочетверкой Mercedes и 3,5-литровым 406-сильным компрессорным V6 от Toyota.

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В Харькове сфотографировали новый Lotus Emira. Это первое подобное спорткупе в Украине. Его фотографии опубликовали на странице kharkiv-Cars в Instagram.

Судя по фото, купе Lotus Emira недавно появилось в Украине, ведь имеет транзитные номера. Этот спорткар выпускается с 2022 года и заменил сразу три модели — Elise, Exige и Evora. Его конкурентом является Porsche Cayman.

Модель предлагают в версиях на 360 и 405 сил Фото: kharkiv_cars

Спорткар Lotus Emira отличается стремительным дизайном с выраженным "носом", большими воздухозаборниками по бокам и заостренной задней частью.

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В салоне спортивные кресла разделены высоким тоннелем, а на передней панели установлены два дисплея. Обычно автомобили Lotus довольно небогато оснащены, но для Emira доступны климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера, электропривод сидений и набор систем безопасности.

Спорткар получил два дисплея в салоне Фото: Lotus

Новый Lotus Emira предлагают в двух версиях — с 2,0-литровой 360-сильной турбочетверкой от Mercedes-AMG и с 3,5-литровым V6 от Toyota Camry, который дополнили компрессором, что увеличило его мощность до 406 сил. В последнем случае разгон до сотни занимает 4,5 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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