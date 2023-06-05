Семь мест и 835 сил: в Украину привезли новейший американский электровнедорожник (фото)

Электрический внедорожник Rivian R1S оснащен четырьмя моторами общей мощностью 835 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с и может проехать 517 км без подзарядки.

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Электромобиль Rivian R1S – вторая модель молодой американской компании, поступившая в производство с августа 2022 года. В основе внедорожника лежит пикап Rivian R1T, который недавно также уже появился в Украине.

Электрокар оснащен четырьмя моторами общей мощностью 835 л. с. Фото: Topcars UA

Новый Rivian R1S по дизайну повторяет собрата – у двух моделей полностью идентичная передняя часть. Внедорожник несколько компактнее пикапа (достигает 5,1 м в длину), но зато является семиместным.

Скорее всего, в Украину привезли флагманский вариант с четырьмя моторами, суммарно развивающими 835 л. с. и 1230 Нм. Дело в том, что менее мощные версии начали выпускать только в мае. Такой электромобиль Rivian R1S разгоняется до 100 км/ч за 3 с и развивает 201 км/ч.

Аккумуляторная батарея на 135 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 517 км. Позже должны предложить батареею на 180 кВт∙ч – с ней можно будет проехать около 630-640 км без подзарядки.

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В арсенале авто – полный привод с функцией векторизации тяги и пневмоподвеска, позволяющая увеличить клиренс с 200 до 370 мм. Внедорожник отличается хорошей проходимостью и преодолевает броды глубиной до 90 см.

Цена 835-сильного Rivian R1S стартует с 84 500 долларов Фото: Topcars UA

В 835-сильном исполнении цена Rivian R1S составляет от 84 500 долларов. К слову, недавно такое авто приобрели себе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

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