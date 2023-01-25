Свыше 800 сил и 3 с до сотни: в Украине появился американский электропикап Rivian (фото)

Трехтонный Rivian R1T оснащен четырьмя электромоторами и демонстрирует разгон на уровне суперкаров. Запас хода электропикапа превышает 500 км.

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Новый Rivian R1T — дебютная модель молодого американского автопроизводителя. Электромобиль поступил в производство осенью 2021 года.

[ + – ] Электромобиль оснащен четырьмя моторами суммарной мощностью 835 л. с.

Электрический пикап Rivian R1T достигает 5,5 м в длину и доступен исключительно в четырехдверной версии. Грузоподъемность авто составляет 800 кг, также предусмотрены два багажника – 330-литровый передний и 200-литровый под кузовом.

В Киев приехал топовый вариант пикапа за 73 000 долларов, ведь пока только он находится в производстве. Примечательно, что спрос на модель столь высокий, что купить Rivian R1T с минимальным пробегом меньше, чем за 100 000 долларов не получится.

[ + – ] Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3 с

Электромобиль Rivian R1T в топовой версии получил четыре суммарной отдачей 835 л. с. и 1230 Нм. Тяжелый трехтонный пикап демонстрирует динамику на уровне суперкаров – разгоняется до 100 км/ч всего за 3 с.

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Аккумуляторная батарея емкостью 135 кВт∙ч обеспечивает запас хода 500 км. Позже появится более "дальнобойная" версия, способная проехать 640 км без подзарядки.

[ + – ] Запас хода пикапа составляет 505 км Фото: Rivian

Новый Rivian R1T также впечатляет внедорожными возможностями. Постоянный полный привод с векторизацией тяги и пневмоподвеска с изменяемым (200-370 мм) клиренсом позволяют штурмовать тяжелое бездорожье и форсировать броды глубиной 90 см.

Также на базе пикапа уже построен внедорожник Rivian R1S — его производство стартовало несколько месяцев назад. Именно такой автомобиль недавно купила себе Дженнифер Лопес.

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