На украинский рынок выходит электрокроссовер MG Marvel R с запасом хода до 400 км (фото)

MG Marvel R предложен в версиях мощностью 180 и 288 л. с. с задним и полным приводом. Топовая модификация разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с.

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В Украине стартуют продажи нового MG Marvel R. Флагманский электрокроссовер британской марки будет стоить от 1 700 423 гривен. Об этом стало известно изданию "АвтоМир".

[ + – ] Электромобиль предложен в версиях на 180 и 288 л. с. Фото: MG

Электромобиль MG Marvel R 2023 – 4,67-метровый пятиместный кроссовер с оригинальным дизайном. У авто высокая оконная линия и профилированные боковины, а фары и фонари соединены тоненькими диодными полосами.

Салон MG Marvel R отделан кожей. Внутри предусмотрены виртуальная панель приборов и большой 19,4-дюймовый тачскрин портретного формата. У электрокара два багажника — основной задний на 357-1396 л и передний 150-литровый.

[ + – ] На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: MG

Новый MG Marvel R в Украине будет доступен в двух версиях, причем обе богато оснащены. Вариант Lux получил доступ без ключа, панорамную крышу, электроприводы сидений и двери багажника, подогрев кресел, камеры кругового обзора, климат-контроль.

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Версия Performance (от 1 812 878 гривен) добавляет вентиляцию сидений и акустику Bose. Для всех MG Marvel R обязательными являются адаптивный круиз-контроль системы автоматическое торможения, удержание в полосе, мониторинга "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

[ + – ] Спереди предусмотрен 150-литровый багажник Фото: MG

Варианты модели также отличаются силовыми установками. Заднеприводной 180-сильный Lux разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с. Версия Performance полноприводная и 288-сильная: разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с. MG Marvel R оснащен батареей на 70 кВт∙ч, а запас хода составляет 402 км в заднеприводном исполнении и 370 км – в полноприводном.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вскоре также появится более доступный электромобиль MG 4 — хэтчбек С-класса с запасом хода до 435 км.