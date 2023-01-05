На український ринок виходить електрокросовер MG Marvel R із запасом ходу до 400 км (фото)

MG Marvel R запропонований у версіях потужністю 180 та 288 к. с. із заднім та повним приводом. Топова модифікація розганяється до 100 км/год за 4,9 с.

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В Україні стартують продажі нового MG Marvel R. Флагманський електрокросовер британської марки коштуватиме від 1 700 423 гривні. Про це стало відомо виданню "АвтоСвіт".

[ + – ] Електромобіль запропонований у версіях на 180 та 288 к. с. Фото: MG

Електромобіль MG Marvel R 2023 – 4,67-метровий кросовер п'ятимісний з оригінальним дизайном. У авто висока віконна лінія та профільовані боковини, а фари та ліхтарі з'єднані тоненькими діодними смугами.

Салон MG Marvel R виконаний зі шкіри. Усередині передбачені віртуальна панель приладів та великий 19,4-дюймовий тачскрін портретного формату. У електрокара два багажники — основний задній на 357-1396 л і передній 150-літровий.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий тачскрін. Фото: MG

Новий MG Marvel R в Україні буде доступний у двох версіях, причому обидві дуже оснащені. Варіант Lux отримав доступ без ключа, панорамний дах, електроприводи сидінь та дверей багажника, підігрів крісел, камери кругового огляду, клімат-контроль.

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Версія Performance (від 1 812 878 гривень) додає вентиляцію сидінь та акустику Bose. Для всіх MG Marvel R обов'язковими є адаптивний круїз-контроль системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, моніторингу "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

[ + – ] Попереду передбачено 150-літровий багажник. Фото: MG

Варіанти моделі також вирізняються силовими установками. Задньопривідний 180-сильний Lux розганяється до 100 км/год за 7,9 с. Версія Performance повнопривідна та 288-сильна: розгін до 100 км/год займає 4,9 с. MG Marvel R оснащений батареєю на 70 кВт∙год, а запас ходу складає 402 км у задньопривідному виконанні та 370 км – у повнопривідному.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також з'явиться більш доступний електромобіль MG 4 — хетчбек С-класу із запасом ходу до 435 км.