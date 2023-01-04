У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші автомобілі в Україні за 2022 рік
У десятці лідерів українського авторинку за 2022 рік — дев'ять кросоверів і один позашляховик. Найбільший попит мають моделі Toyota, Renault і Skoda.
2022 року українці купили 37,9 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них — кросовери. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".
У топ 10 моделей-лідерів минулого року — одразу дев'ять кросоверів і один позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Перше місце займає кросовер Toyota RAV4 (2525 проданих авто), а другим став Renault Duster (2431 шт.).
Найпопулярнішою моделлю українського виробництва став Skoda Kodiaq, який став четвертим у рейтингу. У преміум-сегменті першим став BMW X5 із 655 проданими авто. Примітно, що лідер 2021 Kia Sportage зайняв лише 10 місце — це обумовлено зміною поколінь моделі.
Найпопулярніші авто в Україні за 2022 рік:
- Toyota RAV4 — 2525 проданих авто
- Renault Duster — 2431
- Toyota Land Cruiser Prado — 1239
- Skoda Kodiaq — 1151
- Hyundai Tucson — 837
- Mitsubishi Outlander — 792
- Chery Tiggo 4 — 712
- BMW X5 — 655
- Skoda Karoq — 629
- Kia Sportage — 623
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто в Україні. Примітно, що в топ 10 немає жодного кросовера.