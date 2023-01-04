У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші автомобілі в Україні за 2022 рік

У десятці лідерів українського авторинку за 2022 рік — дев'ять кросоверів і один позашляховик. Найбільший попит мають моделі Toyota, Renault і Skoda.

Related video

2022 року українці купили 37,9 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них — кросовери. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

У топ 10 моделей-лідерів минулого року — одразу дев'ять кросоверів і один позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Перше місце займає кросовер Toyota RAV4 (2525 проданих авто), а другим став Renault Duster (2431 шт.).

[ + – ] Skoda Kodiaq став найпопулярнішою моделлю українського виробництва Фото: Skoda

Найпопулярнішою моделлю українського виробництва став Skoda Kodiaq, який став четвертим у рейтингу. У преміум-сегменті першим став BMW X5 із 655 проданими авто. Примітно, що лідер 2021 Kia Sportage зайняв лише 10 місце — це обумовлено зміною поколінь моделі.

Найпопулярніші авто в Україні за 2022 рік:

Toyota RAV4 — 2525 проданих авто Renault Duster — 2431 Toyota Land Cruiser Prado — 1239 Skoda Kodiaq — 1151 Hyundai Tucson — 837 Mitsubishi Outlander — 792 Chery Tiggo 4 — 712 BMW X5 — 655 Skoda Karoq — 629 Kia Sportage — 623

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто в Україні. Примітно, що в топ 10 немає жодного кросовера.