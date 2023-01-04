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Авто

У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші автомобілі в Україні за 2022 рік

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Фото: Toyota | Toyota RAV4 — найпопулярніший автомобіль в Україні

У десятці лідерів українського авторинку за 2022 рік — дев'ять кросоверів і один позашляховик. Найбільший попит мають моделі Toyota, Renault і Skoda.

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2022 року українці купили 37,9 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них — кросовери. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

У топ 10 моделей-лідерів минулого року — одразу дев'ять кросоверів і один позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Перше місце займає кросовер Toyota RAV4 (2525 проданих авто), а другим став Renault Duster (2431 шт.).

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Skoda Kodiaq став найпопулярнішою моделлю українського виробництва
Фото: Skoda

Найпопулярнішою моделлю українського виробництва став Skoda Kodiaq, який став четвертим у рейтингу. У преміум-сегменті першим став BMW X5 із 655 проданими авто. Примітно, що лідер 2021 Kia Sportage зайняв лише 10 місце — це обумовлено зміною поколінь моделі.

Найпопулярніші авто в Україні за 2022 рік:

  1. Toyota RAV4 — 2525 проданих авто
  2. Renault Duster — 2431
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 1239
  4. Skoda Kodiaq — 1151
  5. Hyundai Tucson — 837
  6. Mitsubishi Outlander — 792
  7. Chery Tiggo 4 — 712
  8. BMW X5 — 655
  9. Skoda Karoq — 629
  10. Kia Sportage — 623

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто в Україні. Примітно, що в топ 10 немає жодного кросовера.