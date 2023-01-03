Продажі авто в Україні: які марки та моделі мали попит у 2022 році

2022 року ринок нових авто в Україні показав найгірші показники з початку століття. Перше місце з продажу упевнено утримує кросовер Toyota RAV4.

Related video

За 2022 рік українці купили 37,9 тисяч нових автомобілів. У порівнянні з 2021 роком ринок авто скоротився на 63%, показавши найгірше значення з початку століття. Про це розповіли в "Укравтопромі".

Продаж авто у грудні

У грудні в Україні купили на чверть більше нових автомобілів, ніж у листопаді. В останньому місяці року зареєстрували 3860 нових автомобілів.

Порівняно з груднем 2021 року в останньому місяці 2022 року продаж знизився у 2,7 рази. Проте у грудні 2022 року українці купили майже на чверть більше нових авто, ніж у листопаді.

[ + – ] Toyota RAV4 став найпопулярнішою моделлю в Україні у 2022 році Фото: Toyota

Найпопулярніші моделі авто у грудні 2022 року:

Toyota RAV4 – 317 проданих авто Toyota Land Cruiser Prado – 299 проданих авто Suzuki Vitara – 288 проданих авто Renault Duster – 217 проданих авто Toyota Corolla — 207 проданих авто

Продаж авто в 2022 році

У 2022 році в Україні перше місце з продажу авто зайняла Toyota. За рік компанії вдалося продати 6914 автомобілів у нашій країні. Це на 55% менше, ніж 2021 року.

Друге місце з продажу в Україні посіла Renault. Українці за рік придбали 3975 автомобілів від французького виробника. Це на 71% менше, ніж торік.

Skoda розмістилася на третьому місці з 2829 проданими авто. 2021 року українці купили на 54% більше автомобілів чеської марки.

Важливо

Названо найпопулярніші автомобілі в Україні за 2022 рік

Четверте місце у Hyundai з 2285 проданими авто. Показники продажів знизилися на 52% порівняно з минулим.

П'ятірку лідерів замикає Volkswagen. 2022 року українці купили 2274 нових автомобіля марки. Це на 45% менше, ніж 2021 року.

Топ 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році:

Toyota – 6914 проданих авто Renault – 3975 проданих авто Skoda – 2829 проданих авто Hyundai – 2285 проданих авто Volkswagen – 2274 проданих авто BMW – 1726 проданих авто Mercedes-Benz – 1669 проданих авто Mitsubishi – 1655 проданих авто Chery – 1631 продане авто Kia – 1167 проданих авто

Найпопулярнішою моделлю авто у 2022 році стала Toyota RAV4. За рік українці купили 2525 кросоверів.

Раніше Фокус писав, що Lexus виведе на український ринок дві нові моделі.