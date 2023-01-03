Продажи авто в Украине: какие марки и модели пользовались спросом в 2022 году

В 2022 году рынок новых авто в Украине показал худшие показатели с начала века. Первое место по продажам уверенно удерживает кроссовер Toyota RAV4.

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За 2022 год украинцы купили 37,9 тысячи новых автомобилей. В сравнении с 2021 годом, рынок авто сократился на 63%, показав худшее значение с начала века. Об этом рассказали в "Укравтопроме".

Продажи авто в декабре

В декабре в Украине купили на четверть больше новых автомобилей, чем в ноябре. В последнем месяце года зарегистрировали 3860 новых авто.

В сравнении с декабрем 2021 года в последнем месяце 2022 года продажи снизились в 2,7 раза. Тем не менее, в декабре 2022 года украинцы купили почти на четверть больше новых авто, чем в ноябре.

[ + – ] Toyota RAV4 стал самой популярной моделью в Украине в 2022 году Фото: Toyota

Самые популярные модели авто в декабре 2022 года:

Toyota RAV4 – 317 проданных авто Toyota Land Cruiser Prado – 299 проданных авто Suzuki Vitara – 288 проданных авто Renault Duster – 217 проданных авто Toyota Corolla – 207 проданных авто

Продажи авто в 2022 году

В 2022 году в Украине первое место по продажам авто заняла Toyota. За год компании удалось продать 6914 автомобилей в нашей стране. Это на 55% меньше, чем в 2021 году.

Второе место по продажам в Украине заняла Renault. Украинцы за год купили 3975 автомобилей от французского производителя. Это на 71% меньше, чем в год назад.

Skoda разместилась на третьем месте с 2829 проданными авто. В 2021 году украинцы купили на 54% больше автомобилей чешской марки.

Важно

Названы самые популярные автомобили в Украине за 2022 год

Четвертое место у Hyundai с 2285 проданными авто. Показатели продаж снизились на 52% в сравнении с прошлым годом.

Пятерку лидеров замыкает Volkswagen. В 2022 году украинцы купили 2274 новых автомобиля марки. Это на 45% меньше, чем в 2021 году.

Топ-10 самых популярных моделей авто в 2022 году:

Toyota – 6914 проданных авто Renault – 3975 проданных авто Skoda – 2829 проданных авто Hyundai – 2285 проданных авто Volkswagen – 2274 проданных авто BMW – 1726 проданных авто Mercedes-Benz – 1669 проданных авто Mitsubishi – 1655 проданных авто Chery – 1631 проданное авто Kia – 1167 проданных авто

Самой популярной моделью авто в 2022 году стал Toyota RAV4. За год украинцы купили 2525 кроссоверов.

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