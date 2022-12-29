Названы самые популярные автомобили в Украине за 2022 год

Украинцы, несмотря на существенное падение продаж, все еще проявляют интерес к новым автомобилям. Самой популярной моделью в Украине в 2022 году стал кроссовер Kia Sportage.

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В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России украинцы стали реже покупать автомобили. Тем не менее с лета в среднем продавали по 3000 новых авто в месяц. На портале Auto.RIA назвали модели, которые искали в нашей стране чаще всего.

Падение рынка продаж новых авто началось в январе 2022 года. Тогда показатели снизились на 7%. В феврале украинцы купили 5235 новых авто.

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Самым популярным автомобилем в Украине в 2022 году стал кроссовер Kia Sportage. Эту модель искали более 30 тысяч раз за год.

10 самых популярных моделей авто в Украине в 2022 году:

Kia Sportage – 37 134 поисковых запроса Toyota RAV4 – 35 839 поисковых запросов Renault Duster – 28 559 поисковых запросов Skoda Octavia – 27 967 поисковых запросов Hyundai Tucson – 23 466 поисковых запросов Nissan Qashqai – 20 399 поисковых запросов Toyota Camry – 19 323 поисковых запроса Toyota Land Cruiser Prado – 18 999 поисковых запросов Mitsubishi Outlander – 18 992 поисковых запроса Volkswagen Tiguan – 18 904 поисковых запроса

Ранее Фокус поделился, что в Украине будут продавать новый кроссовер Toyota Corolla.