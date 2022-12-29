Названы самые популярные автомобили в Украине за 2022 год
Украинцы, несмотря на существенное падение продаж, все еще проявляют интерес к новым автомобилям. Самой популярной моделью в Украине в 2022 году стал кроссовер Kia Sportage.
В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России украинцы стали реже покупать автомобили. Тем не менее с лета в среднем продавали по 3000 новых авто в месяц. На портале Auto.RIA назвали модели, которые искали в нашей стране чаще всего.
Падение рынка продаж новых авто началось в январе 2022 года. Тогда показатели снизились на 7%. В феврале украинцы купили 5235 новых авто.Важно
Самым популярным автомобилем в Украине в 2022 году стал кроссовер Kia Sportage. Эту модель искали более 30 тысяч раз за год.
10 самых популярных моделей авто в Украине в 2022 году:
- Kia Sportage – 37 134 поисковых запроса
- Toyota RAV4 – 35 839 поисковых запросов
- Renault Duster – 28 559 поисковых запросов
- Skoda Octavia – 27 967 поисковых запросов
- Hyundai Tucson – 23 466 поисковых запросов
- Nissan Qashqai – 20 399 поисковых запросов
- Toyota Camry – 19 323 поисковых запроса
- Toyota Land Cruiser Prado – 18 999 поисковых запросов
- Mitsubishi Outlander – 18 992 поисковых запроса
- Volkswagen Tiguan – 18 904 поисковых запроса
Ранее Фокус поделился, что в Украине будут продавать новый кроссовер Toyota Corolla.