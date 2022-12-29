Новый Opel Astra и гибрид Toyota: какие модели авто появятся в Украине в начале 2023 года

В ближайшее время на украинском авторынке появятся сразу несколько новых моделей разных классов. Интересные новинки привезут MG, Nissan, Opel, Peugeot и Toyota.

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Даже во время войны на украинский рынок регулярно выходят новые модели авто. В начале 2023 года в нашей стране ожидается сразу несколько интересных дебютов. Фокус узнал, каких новинок стоит ожидать.

MG

[ + – ] MG Marvel R Фото: MG

Британский бренд анонсировал сразу две новинки, причем обе электрические. Во-первых, появится флагманский электрокроссовер MG Marvel R. Авто длиной почти 4,7 м предложат в 180-сильной заднеприводной и 288-сильной полноприводной версиях, а его запас хода составит 370-402 км.

Электрокар будет относительно доступным, но богато оснащенным – уже в базовой версии получит панорамную крышу, кожаный салон, камеры кругового обзора, электропривод сидений и двери багажника.

[ + – ] MG 4 Фото: MG

Примерно через 2-3 месяца в Украине появится и новый MG 4, который недавно начали продавать в Европе. Хэтчбек С-класса является недорогим соперником Nissan Leaf и Volkswagen ID.3. Электромобиль MG 4 доступен в версиях на 170 и 204 л. с.: запас хода составляет 350 и 450 км, соответственно.

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Nissan

[ + – ] Nissan X-Trail Фото: Nissan

В Украине стартуют продажи Nissan X-Trail 2022, причем уже известна его цена – от 1 193 000 гривен. Кроссовер вернулся к угловатому дизайну и доступен в версиях на 5 и 7 мест. Комплектация Nissan X-Trail расширена и отныне в начальной версии есть датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Кроссовер можно выбрать с 1,5-литровым 163-сильным бензиновым турбомотором или гибридной установкой e-Power мощностью 204 л. с. в переднеприводной версии и 213 л. с. – в полноприводной.

Opel

[ + – ] Opel Astra Фото: Opel

На украинский рынок выходит новый Opel Astra шестого поколения. У хэтчбека теперь граненый дизайн, а в салоне появились два больших дисплея. Объем багажника вырос до 422 л.

Базовая комплектация включает диодную оптику, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, подогрев руля и сидений, а также современные системы безопасности Модель будет доступна только с 8-ступенчатым автоматом и двумя 130-сильными моторами – 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным. Цены стартуют с 999 990 гривен.

Peugeot

[ + – ] Peugeot 408 Фото: Stellantis

В Украине появится новый Peugeot 408 2023 – первый купе-кроссовер французской марки. Автомобиль длиной почти 4,7 м привлекает элегантным стремительным дизайном с покатой крышей и заостренной задней частью. Салон Peugeot 408 выполнен в стилистике i-Cockpit – с компактным рулем и высоко расположенным виртуальным щитком приборов.

Уже известно, что кроссовер дебютирует на украинском рынке с 1,6-литровым 215-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Такая версия разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с, развивает 220 км/ч и расходует в среднем 7 л/100 км.

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Toyota

[ + – ] Toyota Corolla Cross Фото: Toyota

Toyota привезет в Украину Corolla Cross – абсолютно новый кроссовер, занимающий нишу между моделями Yaris Cross и RAV4. Как следует из названия, 4,5-метровая модель построена на платформе Toyota Corolla, но имеет самобытный сдержанный дизайн. В салоне предусмотрены виртуальная приборка и 10,5-дюймовый тачскрин, а объем багажника равен 403-1321 л. Новая Toyota Corolla Cross будет предложена в 194-сильной гибридной версии и сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,6 с и расходовать 6,3 л/100 км.

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